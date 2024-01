Dakar 2024 : un motard espagnol dans un «état grave» après une lourde chute

Le motard espagnol Carles Falcon est dans un «état grave» après avoir été victime d’une lourde chute, ce dimanche, lors de la 2e étape du Dakar 2024 entre Al-Henakiyah et Al-Duwadimi (Arabie saoudite).

L’inquiétude est grande autour de Carles Falcon. Le motard espagnol est actuellement dans un «état grave» après avoir été victime d’une lourde chute, ce dimanche, lors de la 2e étape du Dakar 2024 entre Al-Henakiyah et Al-Duwadimi (Arabie saoudite). L’incident est survenu «au km 448 de la spéciale du jour», ont indiqué les organisateurs, alertés par un autre concurrent qui suivait le pilote ibérique. Un hélicoptère médicalisé a immédiatement été envoyé sur les lieux pour prendre en charge Carles Falcon, qui a été héliporté vers l’hôpital d'Al Duwadimi «dans un état jugé grave».

Âgé de 45 ans, le pilote espagnol, qui naviguait dans une zone sans difficulté majeure, aurait tapé sa tête au sol avant de perdre connaissance. «On avait perdu le pouls donc on a dû le réanimer et on a réussi à le faire repartir», a indiqué David Castera, directeur du Dakar, à L’Equipe. «Il est stabilisé, on est en train de lui faire passer un scanner. Il n’y a aucune fracture apparente mais il y a eu un choc fort. Il est à l'hôpital d'Al-Duwadimi, on va sûrement le transférer à Riyad pour faire les opérations nécessaires. Le pronostic vital reste engagé mais il est stable», a-t-il ajouté.

Carles Falcon disputait cette année son 2e Dakar, après sa première participation en 2022, et avait terminé la 1re étape, samedi, à la 76e place au guidon de sa KTM. Et cette 1re étape avait déjà été marquée par la chute et l’abandon de son compatriote Tosha Schareina, vainqueur du prologue la veille. Mais aussi par un incident avec un spectateur, qui avait été percuté par le Français Lionel Baud.