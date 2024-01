«Tout est rentré dans l’ordre» : Andy Delort donne de ses nouvelles après son inquiétant malaise en plein match

Victime d’un malaise, samedi, lors de la finale de la Coupe des Etoiles au Qatar, Andy Delort a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Plus de peur que de mal pour Andy Delort. L’international algérien (32 ans), victime d’un inquiétant malaise, samedi, lors de la finale de la Coupe des Etoiles au Qatar, a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

«Merci à tous pour vos messages, tout est rentré dans l’ordre», a-t-il posté en story sur son compte Instagram. L’attaquant a accompagné son message d’une photo du stade, lui qui a suivi la fin du match sur le banc des remplaçants.

Andy Delort s’écroule sur le terrain et sème la panique dans le stade à Doha ! Rien de grave on espère #teamdz #delort #qsl pic.twitter.com/QVkDgnn197 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) January 6, 2024

Peu après le quart d’heure de jeu, Andy Delort, qui avait ouvert le score dix minutes plus tôt (6e), s’est soudainement écroulé sur la pelouse. Alors qu’il convulsait, sous le regard inquiet de certains coéquipiers et adversaires, les soigneurs sont rapidement intervenus avant de l’évacuer. Mais il a finalement pu reprendre ses esprits quelques instants plus tard.

Et l’ancien montpelliérain, qui n’a pas été retenu avec l'Algérie pour la Coupe d’Afrique des nations, a pu assister au sacre de son équipe d’Umm Salal, où il évolue depuis l’été dernier, contre Al Arabi aux tirs au but (4-4, 3 tab 1).