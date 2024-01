Benoît Saint-Denis-Dustin Poirier : date, enjeu, lieu… ce que l’on sait du choc de l’UFC 299

C’est l’annonce de ce lundi : Benoît Saint-Denis affrontera Dustin Poirier à l’UFC 299, comme l’a annoncé Dana White, patron de la ligue américaine de MMA. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les fans français de l’UFC se sont réveillés ce lundi avec une superbe nouvelle. Benoît Saint-Denis va affronter l’Américain Dustin Poirier.

«Saint-Denis est sur une série de cinq victoires consécutives et toutes avant la fin du troisième round, a indiqué Dana White sur X. Il dit qu’il est le nouveau «BMF» de l’UFC et il aura l’opportunité de le prouver contre Dustin Poirier qui est un «sauvage» absolu et part toujours à la guerre. Les deux gars sont tombés d’accord sur un combat en cinq rounds et ils l’ont. Maintenant, c’est le co-main event de la soirée de Miami.»

Quand aura lieu le combat Benoît Saint-Denis-Dustin Poirier ?

Le Français Benoît Saint-Denis (12e au classement des poids légers) et l’Américain Dustin Poirier (3e) se feront face en co-combat principal de l’UFC 299, le 9 mars prochain.

Où aura lieu le combat ?

Cet affrontement entre «God of War», récent vainqueur de Matt Frevola à New York, et «The Diamond» se fera à Miami au Kaseya Center.

Quel est l’enjeu ?

Benoît Saint-Denis, qui souhaitait affronter un top 5, peut s’offrir la plus grande victoire de sa carrière contre Dustin Poirier. S’il s’impose, le Français passera top 3 et commencera à pouvoir prétendre et penser à la ceinture de la catégorie.

Quelle est la carte de cet UFC 299 ?

BSD-Poirier intègre une carte qui sera déjà extraordinaire. Parmi les combats déjà connus, il y aura Petr Yan-Song Yadong, Mateusz Gamrot-Rafael Dos Anjos, Curtys Blaydes-Jailton Almeida, Kevin Holland-Michael Page, Gilbert Burns-Jack Della Maddalena ou encore Sean O’Malley-Marlon Vera 2 (main-event).