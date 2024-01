Revel-PSG : à quel joueur Kylian Mbappé a-t-il donné son maillot ?

Auteur d’un triplé, dimanche soir, lors de la large victoire du PSG contre l’US Revel en 32e de finale de la Coupe de France (0-9), Kylian Mbappé a donné son maillot à Maxime Zahil.

Kylian Mbappé était très attendu à Castres. Par les supporters mais aussi les joueurs de l’US Revel. Et le numéro 7 parisien, auteur d’un triplé lors de la large victoire de son équipe, dimanche soir, à Castres en 32e de finale de la finale de la Coupe de France (0-9), a fait un heureux en la personne de Maxime Zahil. Au coup de sifflet final, le natif de Bondy, capitaine en l’absence de Marquinhos, a donné son maillot au milieu de terrain de la formation de Régional 1, qui avait déjà affronté la star du club de la capitale à trois reprises en équipe de jeunes.

«J’en avais déjà parlé. Nos chemins s’étaient déjà croisés. À la mi-temps, on en a discuté un peu. Il me l’a donné de lui-même. J’ai trouvé ce geste très sympa et très classe», a confié Maxime Zahil, tout heureux, au micro de BeIN Sports. Et il va le conserver précieusement. Comme il va garder de très bons souvenirs de cette soirée mémorable malgré l’élimination.

«C’était le match d’une vie. Le résultat, c’est anecdotique. Pendant trois semaines, on a vécu un truc de fou. Le plus important c’est qu’on a laissé une bonne image à toute la France parce que c’est ça la magie de la Coupe de France. On savoure ces derniers moments et, après, c’est retour à la réalité en championnat», a confié le vice-capitaine de l’US Revel. Et ça commencera, dès ce week-end, pour Maxime Zahil et ses coéquipiers, qui occupent la tête de leur poule en Régional 1, avec un déplacement sur la pelouse de lanterne rouge l’US Seysses Frouzins.