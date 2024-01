Ski : Alexis Pinturault est devenu papa pour la première fois (photo)

Le skieur français Alexis Pinturault est devenu papa pour la première fois avec la naissance d’une petite fille, qui est venue au monde, ce week-end, en marge du géant d’Adelboden en Suisse.

Alexis Pinturault se préparait à participer, ce week-end, au géant d’Adelboden en Suisse. Mais les plans du skieur français (32 ans) ont été bouleversés par un heureux événement. Sa compagne Romane, qui est son attachée de presse et qui était présente avec lui dans la station du canton de Berne, a donné naissance à leur premier enfant. Et il s’agit d’une petite fille.

«La vie peut être un courant tumultueux. Mais quand on se laisse porter, on peut vivre des moments incroyables, et certains apportent paix et joie», a posté le couple sur Instagram, en accompagnant leur message d’une photo en noir et blanc d’une de leur main avec celle de leur enfant.

En réponse, les nouveaux parents ont reçu de nombreux messages de félicitions émanant de l’Américaine Lindsey Vonn, du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde ou encore de l’Italien Dominik Paris. Et Alexis Pinturault pourrait faire son retour à la compétition, dès cette semaine, lors de l’étape de Coupe du monde programmée du côté de Wengen (Suisse), à partir de jeudi et jusqu’à dimanche.