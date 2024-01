UFC - Benoît Saint-Denis : que représente le tatouage qu’il porte sur le torse ?

Benoît Saint-Denis, qui va affronter Dustin Poirier à l'UFC 299 en mars prochain, a plusieurs tatouages sur le corps dont un qui intrigue souvent sur le torse. Voici les explications.

Le «God of War» ne cesse d’impressionner. Benoît Saint-Denis qui, après avoir battu l’Américain Matt Frevola, sera opposé à Dustin Poirier le 9 mars à l'UFC 299. De quoi se faire un nom de l’autre côté de l’Atlantique. Entre son style «guerrier» dans l’octogone et son physique, «BSD» se fait également une image. Voici d’ailleurs l’explication de sa croix tatouée sur la poitrine.

Dans une interview accordée à CNEWS lors de son premier combat à l’UFC en octobre 2021, Benoît Saint-Denis, ancien des forces spéciales, avait expliqué la signification de cette croix rouge.

La sécurité de François Hollande

«J’ai la croix des Templiers parce que les Templiers, ça me parlait, avait indiqué BSD. Je suis Chrétien et quand l’ordre des Templiers a été créé, leur fonction initiale, c’était de sécuriser le pèlerinage de ceux qui allaient en Terre-Sainte depuis l’Europe jusqu’à Jérusalem. Et étant donné que le groupe auquel j’ai appartenu a fait la sécurité de François Hollande quand il est venu au Mali et que les forces spéciales sont généralement employées pour la sécurité des hautes personnalités françaises, j’ai beaucoup aimé donc je l’avais fait.»

A noter que le natif de Nîmes possède deux autres tatouages. «J’en ai un qui représente la force spéciale à laquelle j’ai appartenu. J’en ai un pour le club de Ju-jitsu brésilien qui m’a fait prendre goût aux sports de combat», avait-il expliqué à CNEWS.

Après son succès incroyable contre Frevola à l’UFC 295, Benoît Saint-Denis se place un peu plus comme un futur prétendant au titre chez les légers. Il pourrait réaliser un enchaînement incroyable de combats pour arriver à sa quête du Graal : Gamrot, Gaethje, Poirier et Makhachev.

