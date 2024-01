France-Macédoine du nord, Euro 2024 de handball : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour son entrée en lice à l’Euro 2024 de handball, organisé en Allemagne (10-28 janvier), l’équipe de France est opposée, ce mercredi (18h), à la Macédoine du nord.

L’équipe de France de handball s’attaque à l’Euro 2024. Une compétition que les Bleus n’ont plus remportée depuis dix ans. Et les hommes de Guillaume Gille espèrent mettre un terme à cette longue attente en Allemagne, qui organise le tournoi (10-28 janvier). Pour leur entrée en lice, ils seront opposés, ce mercredi, à la Macédoine du nord, qui est l’équipe la plus abordable de leur groupe.

Vice-champions du monde en titre, les Tricolores ont parfaitement préparé ce rendez-vous outre-Rhin avec deux larges succès contre la Tunisie (35-26) puis le Brésil à Nantes (37-28). Ces deux victoires ont permis à Luka Karabatic et ses coéquipiers de s’envoler avec le plein de confiance malgré quelques détails à régler, notamment en attaque. «On a besoin de retrouver un peu plus de fluidité dans nos enchaînements pour amener nos tireurs dans des situations un peu plus favorables», a notamment souligné Guillaume Gille.

Mais le sélectionneur tricolore se veut confiant avant d’entrer de plain-pied dans cet Euro. «On sera prêts», a-t-il affirmé. Et un succès permettrait aux Bleus d’entamer la compétition de la meilleure des manières avant d’affronter la Suisse (14 janvier), puis l’Allemagne pour un premier gros choc (16 janvier).

Le programme TV

France-Macédoine du nord

Euro 2024 de handball

Mercredi 10 janvier

A suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal).