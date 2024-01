«Une petite sieste avant» : comment les fans français de NBA s'organisent-ils pour regarder les matchs avec le décalage horaire ?

Alors que Paris accueille un nouveau match NBA ce jeudi 11 janvier (Cleveland-Brooklyn), les fans sont de plus en plus nombreux à suivre la Ligue américaine de basket ces dernières années. Mais pas facile de s’organiser avec le décalage horaire.

Être fan français de NBA, c’est un luxe que l’organisme doit apprendre à gérer. Si ce jeudi soir, les «Frenchies» pourront admirer à une heure décente (ou bien à l’Accor Arena pour les plus chanceux) les Brooklyn Nets affronter les Cavaliers de Cleveland, à Paris, lors du NBA Paris Game 2024, le reste de la saison, ils doivent s’organiser avec un gros décalage horaire.

Toutefois, depuis ces dernières saisons, la prestigieuse ligue américaine de basket a opté pour l’internationalisation, et propose des horaires plus «décents» pour l’Hexagone, notamment le dimanche ainsi que lors des NBA Christmas Day (le jour de Noël) et des MLK Day (le troisième lundi du mois de janvier durant lequel est célébré le Martin Luther King Day). Au total, plus de quarante matchs de la NBA sont diffusés en prime time en Europe cette saison. De quoi pouvoir regarder sa franchise préférée ou bien les stars comme LeBron James, Nikola Jokic ou la pépite française Victor Wembanyama, n°1 de la Draft NBA en juin dernier. Ce qui facilite grandement les choses pour s’organiser, même s'il faut savoir parfois faire preuve d’ingéniosité.

L'an dernier, mon petit ami est parti dormir chez ses parents pendant les Finales NBA Sarah, fan des Denver Nuggets

«Je regarde en amont les horaires des matchs et je fais en fonction de mes heures de travail : si je commence tôt, je regarde les rencontres les plus tardives, et à l'inverse, je regarde les premières rencontres quand je commence tard, confie à CNEWS Dylan, 25 ans et aficionado des San Antonio Spurs. J'essaye de faire une petite sieste avant de regarder les matchs, histoire de ne pas être épuisé le matin et de dormir un peu, même si ça se voit que je dors peu ! Quand j'étais étudiant, j'étais plus sage, et je regardais les replays des grosses rencontres avec mes amis à la pause déjeuner par exemple.»

«Il y a encore quelques années, je me levais en pleine nuit pour regarder les matchs. Puis petit-à-petit, j’ai privilégié les matchs de playoffs… et aujourd’hui, je me lève s’il y a vraiment une affiche qui me plaît, toujours en playoffs. Ça peut être un Game 6 ou 7 voire les finales, explique à CNEWS Paul (45 ans), fan des Chicago Bulls depuis l’époque de Michael Jordan. Dorénavant, j’utilise mon NBA Pass League. Je regarde les matchs le lendemain sur mon smartphone ou pendant ma pause déj. Est-ce l’âge ? Peut-être. Mais je garde l’amour de la NBA quand même.»

La scène du #NBAParis Game est prête ! pic.twitter.com/omtTBGExGr — NBA France (@NBAFRANCE) January 8, 2024

D’ailleurs, selon une étude réalisée par Hotels.com, quasiment tous les fans s’accordent à dire que la diffusion tardive des matchs a un impact sur leur rythme de sommeil (98%). Pas forcément surprenant étant donné que l'heure moyenne de visionnage se situe entre 2 et 4 heures du matin, et qu’un tiers d’entre eux avouent être déjà restés debout plus de sept fois au cours de la dernière saison pour regarder les matchs en direct. D'ailleurs, il est difficile pour beaucoup d'assumer les nuits blanches, alors 10% posent un jour de congé post-match.

Évidemment, être fan de NBA lorsqu’on ne vit pas seul, c’est aussi devoir trouver des «solutions» pour ne pas déranger son partenaire ou sa famille. Et toujours selon Hotels.com, un tiers des sondés confie avoir déjà regardé des matchs sur son téléphone sous la couette, 20% en «mode silencieux» pour ne pas réveiller les proches, et même 17% à l’extérieur avec des amis.

«Pour ne rien cacher, je suis avec quelqu’un qui n’est pas du tout NBA. Lui, c’est plutôt le football. Alors, j’essaie évidemment de ne pas trop le déranger lorsque je me réveille la nuit pour certains matchs, explique Sarah (29 ans) qui suit les Denver Nuggets. Et il lui est déjà arrivé d’aller dormir chez ses parents l’an dernier lors de la finale des Nuggets, parce que je l’avais prévenu que je me lèverais dans la nuit.» Pas évident d’être fan de NBA en France.