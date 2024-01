Coupe de France : pourquoi le 16e de finale entre Orléans et le PSG pourrait-il se jouer au Parc des Princes ?

Le 16e de finale de la Coupe de France entre Orléans et le PSG, programmé le 20 janvier prochain, pourrait finalement se jouer sur la pelouse du Parc des Princes.

Le match entre Orléans et le PSG finalement inversé ? Le club de National a hérité de la formation parisienne en 16e de finale de la Coupe de France. Et alors que les Orléanais sont censés recevoir les hommes de Luis Enrique, la rencontre, programmée le samedi 20 janvier, pourrait se jouer… au Parc des Princes, en raison d’une pelouse impraticable depuis un mois et demi.

«autant aller jouer à Paris plutôt que de jouer dans un stade de repli»

Des bouts de verre ont été découverts sur la pelouse du stade de la Source (7.500 places) après un sablage défectueux. La mairie, qui a publié un arrêté municipal et exigé son remplacement, n’autorisera aucun match tant qu’elle n’aura pas été remplacée. La pose de rouleaux a commencé ce mardi, mais le froid, qui sévit actuellement dans l’Hexagone, risque de ralentir les opérations. Dans ces conditions, le terrain pourrait ne pas être prêt à temps pour le match prévu dans dix jours.

Alors qu’Orléans a disputé son 32e de finale contre Nîmes (2-1) dans le stade de rugby de la ville, l’USO ne serait pas contre l’idée de jouer à Paris, situé à deux heures de route (130 kilomètres). «On est en train de réfléchir à peut-être inverser l’ordre du match et aller jouer au Parc des Princes. Pourquoi pas après tout ? Il y a ce problème de notre pelouse et on n’est pas certain qu’elle soit opérationnelle le jour du match. Donc, si on ne joue pas à Orléans, autant aller jouer à Paris plutôt que de jouer dans un stade de repli qui ne serait pas une bonne solution», a indiqué le président Philippe Boutron sur la chaîne L’Equipe.

D’autant que le stade de rugby pourrait ne pas répondre aux normes imposées par la FFF, ni être en mesure de répondre à la forte demande suscitée par l’engouement d’accueillir Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Une décision pourrait intervenir d’ici à jeudi au plus tard.