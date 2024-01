JO 2024 : voici les noms des premiers relayeurs de la flamme olympique

Ce mercredi 10 janvier, les noms des premiers relayeurs de la flamme olympique des JO 2024 ont été révélés. De nombreux anciens champions français y figurent comme Laura Flessel.

Ce mercredi, les sites et premiers capitaines des relais collectifs du parcours de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024 ont été dévoilés par les organisateurs. On peut y trouver Camille Lacourt, Laura Flessel ou encore Pascal Gentil.

Chacun de ces relais collectifs participera à des déambulations ou manifestations dans plusieurs villes de France, comme sur le site de Lascaux IV, en Dordogne, ou encore de celui d’escalade qui se rendra à la falaise de Sisteron, en mai. Plusieurs lieux historiques comme le Mont Saint-Michel, les Sables d’Olonne ou Omaha Beach, seront le terrain de jeu des représentants du cyclisme, de la voile et de l’équitation.

Plus de 3.000 porteurs retenus

Plusieurs champions olympiques seront de la partie, telle Laura Flessel en capitaine du relais d’escrime le 15 juin en Guadeloupe. Le quintuple champion du monde de natation en grand bassin Camille Lacourt guidera le relais de la natation le 19 juillet à Sarcelles, en banlieue parisienne. Quelques jours plus tard, le champion de Taekwondo Pascal Gentil sera à Gennevilliers, près de Paris également.

Charline Picon, double médaillée olympique en planche, ou encore Laurent Tillie, ancien sélectionneur de l’équipe de France de volley seront aussi de la partie.

Au total, plus de 3.000 porteurs prendront part aux relais en équipe de la flamme olympique, du 8 mai au 26 juillet, et paralympique entre le 25 et le 28 août.

Six relais sur le parcours de la flamme paralympique

Six relais collectifs seront également présents sur le parcours de la flamme paralympique. Chacun d’entre eux mettra en avant des bénévoles, des jeunes parasportifs ou encore des aidants et membres d’associations. Par ailleurs, le parasport sera également mis en avant sur le parcours de la flamme olympique.

Portée par 10.000 relayeurs, la flamme olympique sera allumée le 16 avril en Grèce, arrivera par bateau le 8 mai à Marseille avant de traverser plus de 400 villes, et cinq territoires ultra-marins, avant d'arriver à Paris le 26 juillet.