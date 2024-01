Biathlon : le programme et les résultats complets de la 5e étape de la Coupe du monde à Ruhpolding

Après Oberhof, la Coupe du monde de biathlon est toujours en Allemagne avec la 5e étape, qui se tient jusqu’à dimanche à Ruhpolding, où un relais (dames et hommes), un sprint (dames et hommes) et une poursuite (dames et hommes) sont au menu. Voici le programme et les résultats complets.

Mercredi 10 janvier

14h30 : relais dames (victoire de la France)

Jeudi 11 janvier

14h30 : relais hommes (victoire de la Norvège)

Vendredi 12 janvier

14h30 : sprint dames

Samedi 13 janvier

14h30 : sprint hommes

Dimanche 14 janvier

12h30 : poursuite dames

14h45 : poursuite hommes