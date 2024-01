Football : faut-il dire CAN 2023 ou CAN 2024 ?

La CAN se déroule du 13 janvier au 11 février 2024. Pour autant, il s’agit de l’édition 2023. Alors faut-il dire CAN 2023 ou CAN 2024 ?

Initialement programmée en juin et juillet 2023 en Côte d’Ivoire, la CAN 2023 a lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Un changement d’année qui a été validé l’été dernier par le président de la CAF. Alors s'agit-il de la CAN 2023 ou de la CAN 2024 ?

La raison de ce décalage était les risques climatiques dus à la saison des pluies. «On ne veut pas prendre le risque d’avoir une compétition sous le déluge. Ça ne serait pas bon pour le football africain et son image, avait expliqué Patrice Motsepe, lors d’une conférence de presse à Rabat en juillet dernier. On a pris de nombreux avis et certaines personnes nous ont dit “il y a le changement climatique, peut-être que la pluie ne sera pas un problème”. Mais les conseils que l’on reçoit, c’est qu’on ne peut pas prendre ce risque.»

En juin dernier, de graves inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins cinq morts à Abidjan. Le mois de juin est traditionnellement le plus pluvieux de l’année, avec en moyenne autour de 300 mm d’eau.

En conséquence, la compétition aura donc lieu en 2024. Ce qui fait dire aux fans qu’il s’agit de la CAN 2024. Si techniquement, ils n’ont pas tort… Elle restera tout de même la CAN 2023 officiellement.

On peut comparer cela au dernier Championnat d’Europe des nations. Initialement prévu en 2020, il avait finalement eu lieu en 2021 à cause de l’épidémie de Covid-19. Si sur le papier, il s’agissait de l’Euro 2020, tout le monde l’appelait l’Euro 2021.