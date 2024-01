«Je suis d’accord avec vous» : la sortie de Florentino Pérez qui relance une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

A l’issue de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, remportée contre l’Atlético Madrid, Florentino Pérez, interrogé par un supporter, a lâché une petite phrase qui a relancé une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Un énième épisode dans le feuilleton Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant français est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, son avenir fait fait l’objet de multiples spéculations entre prolongation avec le club de la capitale et départ. Et le Real Madrid fait bien évidemment partie des possibles destinations. Ce qui ne serait pas sans déplaire aux supporters du club espagnol. Et une petite phrase lâchée par Florentino Pérez a complètement relancé une possible venue du capitaine de l’équipe de France dans la capitale espagnole.

«Florentino, vous êtes le meilleur président, s’il vous plaît, nous voulons Kylian Mbappé», lui a lancé un fan du Real Madrid, en marge de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne remportée, mercredi soir, par les Merengue contre l’Atlético Madrid (5-3 a. p.). «Je suis d’accord avec vous», a répondu le président madrilène, sans préciser s’il répondait à la première ou à la deuxième partie de la phrase. Mais cette sortie a suffi à faire le bonheur des supporters du Real Madrid, tout en remettant une pièce dans la machine autour du futur du champion du monde 2018.

Si elle fait beaucoup parler, la décision de Kylian Mbappé pourrait être bientôt connue. Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, le n°7 parisien, qui serait également convoité par Liverpool en Angleterre, a assuré ne pas avoir encore tranché. «Je n’ai pas encore pris ma décision», avait-il assuré la semaine passée. Mais il se prononcera dès que son choix sera fait. «Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Ça n’a aucun sens», avait-il confié. Pour l’heure, aucune piste ne peut être écartée.