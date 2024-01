NBA Paris Game : des Cavaliers dominateurs à l’Accor Arena face aux Nets de Brooklyn

Ce jeudi, lors du troisième match de l'histoire de la NBA exportée en France, Cleveland a dominé les Nets de Brooklyn sur le parquet de l’Accor Arena de Bercy (111-102). Un match qu'aura survolé Donovan Mitchell, auteur de 45 points.

Les Cavaliers dominateurs à Paris. Ce jeudi, la NBA s’est exportée dans la capitale française pour la troisième édition des NBA Paris Game. Et, pour cette année, après Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets (2020) et Chicago Bulls-Detroit Pistons (2022), l’Accor Arena de Bercy accueillait une nouvelle affiche entre les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers, respectivement 10e et 6e de la conférence Est.

Et c’est l’ancienne franchise de Lebron James qui s’est imposée sur le parquet parisien. Les coéquipiers de Donovan Mitchell, auteur d’une nouvelle prestation de haut vol avec 45 points et 12 rebonds, ont dominé les Nets, malgré une réaction en fin de match (111-102).

HE'S ON FIRE





Donovan Mitchell sinks back-to-back 3's for 39 PTS (15 in 4Q) #NBAParis | Live on NBA TV

https://t.co/RrPDbIQWsd pic.twitter.com/s3X90QBhqQ — NBA (@NBA) January 11, 2024

La saison prochaine, la NBA devrait de nouveau faire son retour dans la capitale française. Et pour cette quatrième édition, l’affiche devrait être de taille car Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs semblent être attendus à Paris pour 2025 selon le média américain The Athletic.