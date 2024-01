Open d’Australie 2024 : dates, favoris, diffusion TV… Tout savoir sur le tournoi du Grand Chelem

L’Open d’Australie 2024, le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, commence ce dimanche 14 janvier. Dates, Favoris, TV… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand se déroule l’Open d’Australie 2024 ?

L’Open d’Australie se déroule du dimanche 14 au dimanche 28 janvier, au Melbourne Park.

Quelle est la nouveauté cette année ?

Pour la première fois, l’Open d'Australie va durer un jour de plus, puisque les organisateurs ont décidé de faire commencer le tournoi le dimanche et non plus le lundi. Cela doit permettre d’éviter les matchs trop tardifs. L’an dernier, un match d’Andy Murray avait terminé à 4h05 du matin.

Qui sont les favoris ?

Chez les hommes, Novak Djokovic, qui sort de la plus grande saison de sa carrière, sera évidemment le grand favori en tant que tenant du titre. Si Rafael Nadal a déclaré forfait, il y aura tout de même quelques joueurs pour tenter de le contrer comme Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou encore Daniil Medvedev. Chez les femmes, Iga Swiatek sera la favorite mais il faudra batailler contre Aryna Sabalenka, Elena Rybakina ou encore Coco Gauff.

Quel est le prize money ?

Les vainqueurs de l'édition 2024 remporteront chacun 3,15 millions de dollars australiens (environ 1,9 millions d'euros).

Le palmarès masculin

2023 : Novak Djokovic

2022 : Rafael Nadal

2021 : Novak Djokovic

2020 : Novak Djokovic

2019 : Novak Djokovic

2018 : Roger Federer

2017 : Roger Federer

2016 : Novak Djokovic

2015 : Novak Djokovic

2014 : Stanislas Wawrinka

Le palmarès féminin

2023 : Aryna Sabalenka

2022 : Ashleigh Barty

2021 : Naomi Osaka

2020 : Sofia Kenin

2019 : Naomi Osaka

2018 : Caroline Wozniacki

2017 : Serena Williams

2016 : Angelique Kerber

2015 : Serena Williams

2014 : Li Na

Sur quelle chaîne TV ?

L’Open d’Australie sera à suivre en direct et en intégralité sur les chaînes du groupe Eurosport, disponibles sur MyCanal.