Tennis : Alexander Bublik mange les chips d’un spectateur en plein match (vidéo)

Opposé à l’Italien Lorenzo Musetti en quarts de finale du tournoi d’Adélaïde (Australie), le Kazakh Alexander Bublik a mangé les chips d’un spectateur en plein match.

Un petit creux en plein match. Alexander Bublik était opposé, la nuit dernière, à l’Italien Lorenzo Musetti en quarts de finale du tournoi d’Adélaïde (Australie). Et la rencontre s’est bien terminée pour le Kazakh, qui s’est imposé en trois sets pour rallier le dernier carré (6-3, 6-7, 7-5). Le 31e joueur mondial a peut-être été aidé par le petit ravitaillement dans la dernière manche.

Après un point inscrit par son adversaire du jour, Alexander Bublik s’est retrouvé face à un spectateur, qui tenait dans sa main un paquet de chips. Il n’a pas hésité à piocher à l’intérieur et de se délecter de quelques pétales de pomme de terre, sous le regard amusé du public.

Get the man a





Pure box office from Alexander Bublik at #AdelaideTennis pic.twitter.com/7xHTjqagbr

— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024