«Gagner et aller manger ma galette juste après» : Taylor Lapilus est de retour à l’UFC ce samedi

Taylor Lapilus est de retour ce samedi 13 janvier dans l’octogone en carte préliminaire de l'UFC Fight Night, face à Farid Basharat. Le combattant français compte bien enchaîner après sa victoire en septembre dernier à Paris comme il l'a confié à CNEWS.

Quelques mois après sa victoire à Paris, Taylor Lapilus combat ce samedi à Las Vegas à l’UFC Fight Night. L’occasion de montrer qu’il est bien prêt à enchaîner pour tenter ensuite de s’ouvrir les portes du Top 15 des moins de 61kg.

Commencer l’année par un combat lors de la première carte de l’UFC, c’est plutôt une bonne chose ?

Taylor Lapilus : Quinze jours après, on commence l'année sur le premier show de l'année, donc ça c'est cool.

Est-ce que ça annonce une superbe année 2024 ?

Taylor Lapilus : Je pourrais peut-être répondre samedi soir. Mais en tout cas, plus tu combats tôt dans l’année et plus forcément, il est possible d'enchaîner les fights, ça c'est une bonne nouvelle.

Tu es commentateur des soirées UFC également. La dernière fois que tu es à aller à Las Vegas, c’était pour commenter. Là, c’est pour combattre. Dans quel état d’esprit es-tu ?

Taylor Lapilus : A vrai dire, je ne me suis pas encore posé la question. Je me le demanderai peut-être juste avant le combat mais je suis vraiment focus sur le combat, sur ce que je dois faire samedi. Donc, il n’y a pas de pression.

Tu restes sur un sublime retour à l’UFC à Paris en septembre dernier. Comment as-tu vécu ce moment ?

Taylor Lapilus : C’était une soirée incroyable. C'est une soirée qui restera dans les plus gros moments de ma carrière parce que ce retour à Paris, chez moi, le public qui nous fait se sentir son amour. C’est un truc que vraiment je souhaite à tous les combattants de vivre.

Le prochain UFC Paris, tu as envie d’y être du coup ?

Taylor Lapilus : Bien sûr, bien sûr forcément, j'ai envie d'y être. J'ai envie d'être sur la carte.

Il y a eu des phases où je me suis dit j'y retournerai. C'était limite une obesession.

Avant d’y revenir, tu étais à l’UFC de 2015 à 2016 avant de ne plus être appelé. Vis-tu une seconde jeunesse ?

Taylor Lapilus : Alors oui et non. C'est à dire que oui, parce que ça recommence avec l’UFC. Non, parce que du coup, j'ai quand même malgré tout l'expérience de ma carrière de mes combats.

As-tu douté de ne pas pouvoir y retourner un jour ?

Taylor Lapilus : Je suis passé par plusieurs phases. Pour être honnête, il y a eu des phases où je me suis dit clairement, j’y retournerai et c'était limite une obsession. Puis après par la suite j'ai lâché un peu prise et je me suis dit que j’allais faire ce qu'il faut, c'est à dire combattre, gagner mes combats et si je fais bien mon boulot, ça reviendra tout seul. Et c'est finalement ce qui s'est passé.

A 31 ans, on a l’impression que tu es là depuis des années. Pourtant, tu es encore «jeune»…

Taylor Lapilus : C’est vrai que je suis là depuis un moment. J’ai commencé les combats pro très jeunes. Je suis le premier de la jeune génération à signer à l’UFC. C'est à dire qu'avant ça et c'était vraiment l'ancienne génération avec Cheick Kongo, Cyril Diabaté etc. Je pense avoir ouvert la voie. Et derrière, ça a explosé et évolué considérablement en France. Je ne sais pas si c'est à partir de la légalisation en 2020, mais on a eu une arrivée massive de Français à l'UFC. Et force est de constater qu’aujourd’hui, ça tape très fort côté français.

Après le combat, que comptes-tu faire ? Du repos ou repartir à l’entraînement ?

Taylor Lapilus : Ce sera le plein de vacances après combat parce que j'ai passé des fêtes de fin d'année, qui sont un peu importantes pour moi, à m’entraîner donc c'était pas forcément très fun. Je vais relâcher un petit peu après le combat. On a prévu d'aller manger après le fight, d'aller fêter la victoire, on espère après le combat. Je suis dans un mal-être profond de ne pas avoir pu manger ma galette. Et j'ai localisé une boulangerie, ici à Vegas, où ils font de la galette française donc du coup j'ai dit au gars après le combat je vais acheter ma galette. Donc je gagne et je déguste ma galette, c’est l’objectif.

Le combat de Taylor Lapilus sera à suivre dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 janvier sur RMC Sport à partir de 0h15.