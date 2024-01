Cédric Doumbè : Baki, Pettis, Magomed… qui sera le prochain adversaire du Français au PFL ?

Qui sera le prochain adversaire de Cédric Doumbè au prochain PFL Paris en mars ? Entre «Baki» ou encore Anthony Pettis, ils sont nombreux à pouvoir se retrouver face au Français dans l’octogone.

Après son succès en septembre dernier contre Jordan Zebo, Cédric Doumbè devrait faire son retour en mars lors du nouvel événement du PFL, la ligue américaine de MMA, à Paris. Si on ne sait pas vraiment encore contre qui le Franco-camerounais fera son retour, il y a quatre noms qui ressortent.

À noter que Cédric Doumbè s'est exprimé ce dimanche après que des rumeurs de combat contre Baki sont sorties la veille. «Assez surpris de voir des 'médias' annoncer que le combat est officiel Lool alors que le premier concerné, moi, n’a rien signé du tout, ni même reçu une proposition, a écrit Cédric Doumbè sur X. Ne vous inquiétez pas, dès que ça devient concret avec Bali, Pettis, Magomed ou Alexandre, je vous l’annoncerai comme j’en ai l’habitude. Mais pour l’instant rien.»

Baysangur Chamsoudinov («Baki»)

C’est l’affrontement que souhaitent les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, Cédric Doumbè et Baki, deux combattants français de MMA, se cherchent sur les réseaux sociaux et lors de leurs interviews respectives. Baysangur Chamsoudinov est un grand espoir du MMA français. À 22 ans, il a déjà largement fait ses preuves chez Ares, l’organisation française créée par Fernand Lopez. Il est amené à découvrir prochainement les plus grandes organisations mondiales (KSW, PFL ou même UFC).

Anthony Pettis

Hors des octogones depuis son dernier combat en août 2019, Anthony Pettis reste tout de même attentif et s’est dit prêt à combattre Cédric Doumbè au PFL. Champion de l’UFC notamment, l’Américain a déjà affronté les plus grands (Nate Diaz, Tony Ferguson, Dustin Poirier, Max Holloway, Charles Oliveira). En avril dernier, il a remporté son combat de boxe par décision contre Roy Jones Jr. et a participé à des combats de karaté. De retour dans le MMA contre Doumbè en 2024 ?

Magomed Umalatov

Magomed Umalatov est peut-être le plus dangereux des adversaires de ce que Cédric Doumbè pourrait affronter prochainement. Ce Daghestanais invaincu en 14 combats (5-0 au PFL) s'entraine dans la salle de Khabib Nurmagomedov, le Eagles MMA. «Je vais l’écraser et je vais montrer qui est le vrai combattant […] Il a une grosse carrière en kickboxing, mais il n’a encore rien fait en MMA», avait-il confié à La Sueur.

Alex Lohoré

Le Français Alex Lohoré s’est fait connaître outre-Manche. Il a fait ses débuts au niveau professionnel en 2014. Il a notamment combattu au Bellator et est aussi passé par le Cage Warriors et le BAMMA. Avec un palmarès de 23 victoires pour 10 défaites, il est actuellement à l'Oktagon. Son nom est évoqué avec insistance pour un combat contre Doumbè.