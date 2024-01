Espagne : un champion du monde argentin victime d’un vol à main armée à son domicile

Champion du monde avec l’Argentine en 2022, Angel Correa, qui évolue à l’Atlético Madrid, a été victime, ce week-end, d’un vol à main armée à son domicile avec sa famille, a rapporté la presse espagnole.

Une soirée de terreur pour Angel Correa et sa famille. Le joueur de l’Atlético Madrid a été victime, samedi soir, d’un vol à main armée à son domicile madrilène, a rapporté la presse espagnole. Alors que le champion du monde argentin était présent chez lui avec ses proches, quatre individus armés et cagoulés ont fait irruption à l’intérieur de sa maison aux alentours de 21h.

S’ils sont repartis avec des bijoux et de l’argent liquide, personne n’a été blessée et la famille a pu alerter la police. Cette dernière s’est rendue sur les lieux pour recueillir les témoignages des victimes et tenter de relever des preuves afin de pouvoir retrouver par les malfaiteurs.

Ce cambriolage a été perpétré alors qu’Angel Correa, 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec l’Atlético Madrid, serait sur le point de quitter les Colchoneros pour rejoindre le club d’Al-Ittihad en Arabie saoudite pour un montant de 60 millions d’euros.