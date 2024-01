France-Suisse, Euro 2024 de handball : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Après son entrée victorieuse contre la Macédoine du Nord (39-29), l’équipe de France affrontera la Suisse, ce dimanche (18h), pour son deuxième match à l’Euro 2024 de handball.

Les Bleus n’ont pas manqué leur début à l’Euro 2024 de handball. En quête de son premier titre dans un Championnat d’Europe depuis dix ans, l’équipe de France a surclassé la Macédoine du Nord pour son entrée dans la compétition (39-29). Et elle va tenter d’enchaîner, ce dimanche (18h), contre la Suisse à Berlin.

Si certaines choses restent à «améliorer», dixit le sélectionneur Guillaume Gille, Nikola Karabatic et ses coéquipiers devront faire preuve du même sérieux et de la même implication pour se défaire d’une équipe helvète, dominée par l’Allemagne (27-14), largement à leur portée et s’ouvrir les portes du tour principal.

Cette rencontre servira également de préparation pour le choc déjà très attendu, mardi, face aux Allemands. Un duel qui devrait être décisif pour la 1re place du groupe A. A condition d'éviter toute mauvaise surprise face à la Suisse.

Le programme TV

France-Suisse



Euro 2024 de handball - Tour préliminaire



Dimanche 14 janvier



A suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)