Ligue 1 : Lille vainqueur, Nice et Monaco battus… Ce qu’il faut retenir de la 18e journée

Entre les défaites de Nice et Monaco, le nul de l’OM, la victoire de Lille… Voici ce qu’il faut retenir de la 18e journée de Ligue 1 qui se clôturera ce dimanche par Lens-PSG.

OM-Strasbourg : 1-1

L’OM a été accroché au Stade Vélodrome par Strasbourg (1-1) qui a égalisé dans le temps additionnel, vendredi. Toujours invaincu à domicile cette saison, l'OM a ouvert la marque dès la 3e minute par son capitaine Samuel Gigot de la tête. Strasbourg a égalisé par Jérémy Sebas (90+2). Marseille grimpe provisoirement à la 5e place, à trois points de Brest (4e) et Strasbourg, qui restait sur trois victoires en championnat, reste 9e.

Monaco-Reims : 1-3

Reims (29 points) a été battre Monaco (3-1). Teddy Teuma, d'une frappe limpide (35e), Reda Khadra grâce à un slalom dans la surface monégasque (55e), et Azor Matusiwa, scellant la victoire des siens dans les arrêts de jeu (90e+6), ont infligé à Monaco sa troisième défaite à domicile cette saison. Toujours 3e de Ligue 1 derrière le PSG et Nice, avec 33 points, les Monégasques pourraient être éjectés du podium au terme de la 18e journée, si Brest (31 points) l'emporte dimanche face à Montpellier.

Rennes-Nice : 2-0

Dans son Roazhon Park, Rennes (10e) n'a laissé aucune chance à Nice dominant les Aiglons tout au long de la partie. Si Marcin Bulka, le gardien polonais de Nice, a longtemps maintenu à flot ses coéquipiers, il n'a rien pu faire sur le pénalty transformé par Benjamin Bourigeaud après une faute de main Pablo Rosario dans la surface, décelée à l'aide de la VAR (1-0, 31e). Rennes a doublé la mise grâce à son avant-centre Arnaud Kalimuendo, parfaitement lancé dans l'axe par Enzo Le Fée (2-0, 54e), avant de gérer assez tranquillement la fin de rencontre. Avec 22 points, les Bretons restent néanmoins 10e de Ligue 1 derrière Strasbourg (24 points). Malgré cette défaite, sa troisième cette saison, la troisième consécutive à l'extérieur, Nice (35 points, à 5 points de Paris) est assuré de rester 2e à l'issue de cette journée.

Lille-Lorient : 3-0

Lille a tranquillement battu Lorient (3-0) dimanche. Avec ce premier succès de l'année, le Losc (31 points) remonte provisoirement à la cinquième place et revient à deux points de Monaco (troisième) et quatre de Nice (deuxième). Les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pratiquement jamais tremblé dans une rencontre à sens unique, marquant grâce à Jonathan David, Rémy Cabella et Edon Zhegrova. Avec deux points pris lors des neuf derniers matches de championnat, les Merlus sont en panne de confiance et les limites de leur effectif actuel, avec treize absents recensés au coup d'envoi, dont sept joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), n'ont pas aidé.

Nantes-Clermont : 1-2

Privés des internationaux Mostafa Mohamed et Moses Simon, partis à la CAN 2024, le FC Nantes a été battu par Clermont dans le temps additionnel (1-2). Les Auvergnats ont marqué par Shamar Nicholson (29e) et Jim Allevinah (89e). Florent Mollet avait égalisé entre temps pour les Canaris (47e). Clermont, désormais 17e, a abandonné sa dernière place à Lorient. Nantes est 13e.

Metz-Toulouse : 0-1

Toulouse est allé s’imposer à Metz (0-1). Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par le capitaine toulousain Vincent Sierro. Le Téfécé n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis 10 rencontres. C’était le 1ᵉʳ octobre dernier contre… Metz (3-0). Barragiste avant ce match, Toulouse passe 15e devant les Grenants désormais barragistes.

Brest-Montpellier : 2-0

Vainqueur tout en maîtrise de Montpellier (2-0, buts de Hugo Magnetti et Jérémy Le Douaron), dimanche, Brest a bien démarré la phase retour et se retrouve désormais troisième de Ligue 1. Avec 34 points, les Finistériens doublent Monaco (33 pts), battu chez lui par Reims (1-3) samedi, et se rapprochent à une longueur de Nice (2e), dominé à Rennes (2-0). Montpellier pointe, lui, à la 12e place avec 18 points, avec deux unités de plus seulement que Metz, 16e et barragiste virtuel.

Le Havre-Lyon : 17h05

Lens-PSG : 20h45