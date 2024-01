Liverpool : les supporters se mobilisent pour permettre à Sven-Göran Eriksson, atteint d’un cancer, d’entraîner le club anglais

Les supporters de Liverpool se sont mobilisés pour permettre à l’entraîneur suédois Sven-Göran Eriksson, atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale, d’entraîner le club anglais le temps d’une rencontre.

Son rêve va-t-il devenir réalité ? Sven-Göran Eriksson (75 ans) est atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale et n’aurait que peu de temps à vivre. «Au mieux peut-être un an, au pire un peu moins ou au mieux peut-être un peu plus longtemps. On ne peut pas en être absolument certain», avait-il confié en fin de semaine dernière.

Entraîneur pour un match de charité ?

Et si le Suédois a connu une riche carrière d’entraîneur à l’IFK Goteborg, remportant notamment la Coupe de l’UEFA en 1982, ainsi qu’à l’étranger, que ce soit au Portugal (Benfica), en Italie (AS Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio Rome), en Angleterre (Manchester City, Notts County, Leicester), ou encore à la tête de l’équipe d’Angleterre (2001-2006), il a toujours rêvé coacher Liverpool.

«J’ai toujours souhaité entraîner Liverpool mais ce n’est jamais arrivé», a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Sky Sports, affirmant avoir toujours été un supporter des Reds comme son père qui est «toujours vivant». Et depuis ces confidences, les supporters du club anglais se sont mobilisés pour permettre à Sven-Göran Eriksson de diriger Liverpool le temps d’une rencontre avant de mourir.

"I'm a Liverpool supporter... I've always been."





Sven-Goran Eriksson tells @skynewsniall he "always wished to be the manager of Liverpool" - and says he thinks England can win this summer's Euros.





— Sky News (@SkyNews) January 12, 2024

A l’image du Youtubeur Douglas Horne. «Laissons Sven entraîner l’équipe de légendes de Liverpool face à l’Ajax, et réaliser un dernier rêve», a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter). «Toute la communauté soutient cette idée», a-t-il assuré sur Sky News, cette proposition particulièrement touchante ayant été relayée par de nombreux fans sur les réseaux sociaux.

"The whole fan base seems to be supporting this."





YouTuber and football fan Douglas Horne is urging Liverpool FC to help grant terminally ill Sven-Goran Eriksson's "last wish" of managing the team.





Latest: https://t.co/UtTmuC9Ujh





— Sky News (@SkyNews) January 13, 2024

Sven-Göran Eriksson pourrait ainsi être à la tête de Liverpool, le 23 mars prochain, pour la rencontre annuelle de charité entre d’anciens joueurs des Reds et d’anciennes gloires de l’Ajax Amsterdam organisée sur la pelouse d’Anfield et qui a pour but de récolter des fonds pour la Fondation LFC. Une magnifique initiative qui serait encore plus belle avec la présence de l’entraîneur suédois sur le banc de Liverpool.