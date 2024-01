Real Madrid-Barcelone, finale de la Super Coupe d’Espagne : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent, ce dimanche (20h), en finale de la Super Coupe d’Espagne à Riyad (Arabie saoudite).

Un «Clasico» au sommet pour un trophée. Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent, ce dimanche, en finale de la Super Coupe d’Espagne sur la pelouse du Al-Awwal Stadium à Riyad (Arabie saoudite). Tenant du titre, le Barça a battu Osasuna sans convaincre en demi-finale (2-0) pour retrouver son ennemi madrilène.

De leur côté, les hommes de Carlo Ancelotti ont écarté l’Atlético Madrid au terme d’une rencontre spectaculaire achevée en prolongations (5-3). Et ce choc entre Merengue et Balugrana sera un remake de la précédente finale remportée il y a un an par la formation catalane déjà en Arabie saoudite (3-1).

Club le plus titré de la compétition (14 titres), Barcelone visera le 15e sacre de son histoire, alors que le Real Madrid, qui avait battu le Barça en championnat en octobre dernier (1-2), va tenter de soulever sa 13e Super Coupe d’Espagne. La première depuis 2020.

Le programme TV

Real Madrid-Barcelone

Finale de la Super Coupe d’Espagne

Dimanche 14 janvier

A suivre en direct à partir de 20h sur la chaîne L’Equipe.