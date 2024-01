Euro 2024 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre France-Allemagne ?

L’équipe de France affronte l’Allemagne ce mardi 16 janvier à l’Euro 2024 de handball. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match.

Un match décisif aux airs de nostalgie. L’équipe de France de handball affronte l’Allemagne, pays hôte de l’Euro 2024, ce mardi (20h30), pour une qualification pour le tour principal. Un véritable choc qui va rappeler les joutes passées entre les deux voisins.

Après une belle victoire contre la Macédoine du Nord (39-29) en ouverture de ce championnat d’Europe, les Bleus, en quête d’un titre continental pour la première fois depuis dix ans (2014), ont concédé un nul contre la Suisse (26-26), ce dimanche soir.

Si cette contre-performance peut toutefois demeurer sans conséquence, les coéquipiers de Nikola Karabatic devront toutefois se montrer beaucoup plus solides défensivement et plus décisifs en attaque contre les Allemands. «Contre l'Allemagne, l'envie sera la même, je pense : gagner le match et essayer de rejoindre le tour principal avec deux points. On a encore notre destin entre les mains. Maintenant, c'est vrai que c'est une vraie alerte», a reconnu le pivot Ludovic Fabregas (6 buts). Rendez-vous mardi soir.

Programme TV

France-Allemagne

Euro 2024 de handball

Mardi 16 janvier

20h30 sur beIN SPORTS 1 et TFX