Football : deux joueurs amateurs, dont le frère d'un ancien international algérien, décèdent dans un terrible accident

Deux footballeurs amateurs, qui jouaient dans le club de Bourges Moulon (N3), sont décédés dimanche dans un terrible accident. L’un d’eux est le frère de l’ancien international algérien Adlène Guedioura.

Un drame. Deux joueurs de Bourges Moulon (Arslane Guedioura et Axel Sahi) ont perdu la vie dimanche dans un accident de voiture alors qu’ils se rendaient en vacances au ski.

Quelques heures après la victoire de leur club contre Ouest Tourangeau (2-0) en cinquième division nationale (N3), les deux joueurs avaient décidé de prendre la route pour quelques jours de repos. Mais ils ont été victimes un accident de voiture sur l’A71 à hauteur de Vallon-en-Sully dans l’Allier alors qu’ils se rendaient en Auvergne faire du ski.

Chaussée glissante

«On est abattu, a confié le président Bourges Moulon, David Barbosa dans les colonnes du Berry Républicain. Axel et Arslane étaient deux gamins. Deux gamins pleins de vie, des Berruyers d’adoption. Tout le club est effondré, cela va être très dur de se remettre de ça.»

C’est avec tristesse que le Tours FC a appris les décès tragiques d’Alex Sahli et d’Arslane Guedioura, joueurs de l’ES Bourges Moulon.





L’ensemble du Tours FC présente ses plus profondes condoléances aux deux familles et aux proches, ainsi qu’au club de l’ Es Moulon. pic.twitter.com/NBmehnPHaf — Tours Football Club (@ToursFC) January 14, 2024

Selon le quotidien régional, la voiture des footballeurs aurait glissé sur la chaussée et percuté un camion arrêté après un premier accident lié à la chaussée glissante.

Originaire du Val d’Oise, Arslane Guedioura est le fils de Nacer et frère d’Adlène, anciens internationaux algériens. Passé par le Cosmo Taverny, le Racing CF et au FC Mantois en Île-de-France, il avait ensuite pris la direction de Bourges.

Natif de Noisy-le-Grand, Axel Sahi (26 ans) était gardien de but. Passé par l’ES Villiers-sur-Marne et Créteil chez les jeunes, il avait ensuite pris la direction du Mans et d’Auxerre avant de rejoindre Bourges 18 puis Bourges Moulon.