Ski : de quoi souffre Alexis Pinturault, victime d’une lourde chute ?

Quelques jours seulement après avoir été papa pour la première fois, Alexis Pinturault a été victime d’une lourde chute, vendredi, sur le Super-G de Wengen (Suisse), et a dû être évacué par hélicoptère.

Sa saison est d’ores et déjà terminée. Alexis Pinturault (32 ans) a été victime d’une lourde chute, vendredi, sur le Super-G de Wengen (Suisse), et a dû être évacué par hélicoptère à l’hôpital d’Interlaken, laissant craindre le pire. Trois jours plus tard, le skieur français avait rendez-vous, ce lundi, avec un spécialiste au centre orthopédique Santy pour connaître avec précision la nature de sa blessure. Et le vainqueur du gros globe de cristal en 2021, qui compte 34 succès en Coupe du monde, souffre d’une «rupture des ligaments croisés et d’une lésion du ménisque interne du genou gauche», a indiqué la Fédération française de ski (FFS) dans un communiqué.

Suite à son rendez-vous ce jour avec un spécialiste, @AlexPinturault souffre d’une rupture des ligaments croisés et d’une lésion du ménisque interne du genou gauche. https://t.co/THwe7fW51z — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) January 15, 2024

Il sera opéré en début de semaine prochaine à l’hôpital privé Jean Mermoz à Lyon, avant d’observer plusieurs mois de repos. Il devrait passer sa convalescence au côté de sa petite fille Olympe, née il y a une dizaine jours et avec laquelle il a posé au lendemain de sa terrible chute. «Le meilleur anti-douleur», avait-il posté sur son compte Instagram, accompagnant une photo de lui et de son bébé.

Cette saison, Alexis Pinturault s’était engagé dans les disciplines de vitesse, laissant le slalom de côté pour se consacrer à la descente et au super-G. Et, jeudi, il avait décroché son premier top 10 en descente, en terminant à la 9e place, et il guettait avec une certaine ambition la suite de la saison. Mais il a été coupé dans son élan.