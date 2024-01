Turquie : un footballeur israélien affiche un message de paix et se fait arrêter pour «incitation à la haine»

Un footballeur israélien, qui avait affiché dimanche un message en référence au conflit entre Israël et le Hamas lors d'un match du championnat turc, a été interpellé pour «incitation publique à la haine» et exclu de son équipe.

Sagiv Jehezkel, joueur du club de football d'Antalya, a été arrêté à l'issue du match du championnat turc de première division pour avoir arboré un bandage au poignet sur lequel était écrit «100 jours. 07/10», marquant la date des massacres commis par le Hamas dans le sud d'Israël.

«Je n'ai rien fait pour provoquer qui que ce soit. Je ne suis pas pro-guerre. Il y a des Israéliens retenus en otages à Gaza», a déclaré le joueur, selon la chaîne de télévision privée NTV, qui affirme avoir eu accès à son interrogatoire de police. Je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit depuis que je suis en Turquie. Je veux que la guerre s'arrête. C'est pourquoi j'ai montré ce signe.»

Sagiv Jehezkel, international israélien du club turc Antalyaspor, a célébré son but en montrant son bandage sur son bras où il est inscrit « 100ème jour du 7 octobre. »





Il a par la suite été licencié par Antalyaspor juste après le match.

Sagiv Jehezkel a été arrêté à la fin du match et exclu de son équipe.«Selon plusieurs médias turcs, dont l'agence de presse officielle Anadolu et NTV, le joueur a été placé en garde à vue et son sort doit être décidé lundi par la procureure.

Le court message, référence aux cent jours écoulés depuis la sanglante attaque lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, a été interprété par le ministre turc de la Justice comme un témoignage de soutien aux opérations militaires israéliennes lancées en représailles dans la bande de Gaza.

Les autorités israéliennes avaient appelé leurs ressortissants à quitter la Turquie dès le début de la guerre à Gaza en raison du très fort sentiment pro-palestinien dans le pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a plusieurs fois qualifié Israël d’«Etat terroriste».

Selon le ministère de la Santé du Hamas, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont fait au moins 23.968 morts, essentiellement des civils. L'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien a causé la mort d'environ 1.140 morts, majoritairement des civils, et 140 personnes sont toujours retenues en otages à Gaza.