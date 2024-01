Football : le président du Hertha Berlin décède brutalement à 43 ans

Le club allemand du Hertha Berlin a annoncé ce mardi, le décès de son président Kay Bernstein à l’âge de 43 ans.

Le monde du football est en deuil. Le Hertha Berlin, club qui évolue en deuxième division allemande a annoncé, ce mardi, la disparition brutale de son président Kay Bernstein à seulement 43 ans.

«Aujourd'hui mardi, le Hertha BSC a reçu la terrible nouvelle du décès inattendu du président Kay Bernstein à l'âge de 43 ans. L'ensemble du club, ses instances dirigeantes et les membres du staff sont choqués et profondément attristés par la nouvelle, a posté le Hertha Berlin. Toute la famille du Hertha pleure le décès de Kay et pense à sa famille et à ses amis. Nous demandons à chacun de respecter la vie privée de sa famille pendant cette période difficile.»

Hertha BSC trauert um Kay Bernstein. Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. pic.twitter.com/XAAnniUEEn — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 16, 2024

Selon Sport Bild, le président, cofondateur en 1998 du groupe ultra Harlekins Berlin '98, ne se serait pas réveillé ce mardi matin, sa femme constatant alors son décès.

Kay Bernstein était devenu président du Hertha Berlin le 26 juin 2022 après avoir été élu face à Frank Steffel pour succéder à Werner Gegenbauer. Le club de la capitale, descendu en Bundesliga 2 la saison dernière, occupe actuellement la 7e place deuxième division.