Football : qu’est-ce que la pratique du «loft», dénoncée par l'UNFP ?

L’Union nationale des footballeurs et footballeuses professionnels (UNFP) a porté plainte contre X, ce mardi, pour dénoncer la pratique du «loft» par certains clubs.

Il voit souvent le jour en période de mercato. Le «loft» est utilisé par certains clubs pour se séparer de certains joueurs devenus indésirables ou, dans certains cas, inciter les joueurs en fin de contrat à prolonger. Il s’agit d’une mise à l’écart forcée. Les joueurs, envoyés dans le «loft», ne s’entraînent plus avec le groupe professionnel et ne participent pas aux matchs, dans l’attente qu’une solution (départ ou prolongation) soit trouvée.

Kylian Mbappé écarté cet été par le PSG

Ce fut notamment le cas cet été de Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le capitaine de l’équipe de France avait été écarté, cet été, par le club parisien, après avoir refusé de lever la 3e année de son contrat en option, qui lui aurait permis d’être lié au club de la capitale jusqu’en 2025. Il n'avait pas été retenu pour le stage d’avant-saison et n’avait pas disputé les premiers matchs de championnat avant qu’un terrain d'entente ne soit finalement trouvé.

Une pratique dénoncée

Cette pratique a été dénoncée par l’Union nationale des footballeurs et footballeuses professionnels (UNFP), qui a porté plainte, ce mardi 16 janvier, contre X. Le syndicat accuse de harcèlement moral et d’extorsion des clubs qui mettent délibérément à l’écart certains joueurs, ont annoncé ses avocats Mes Julia Minkowski et Léon del Forno à l’AFP.

Ils estiment que ces clubs imposent aux joueurs «un isolement brutal et des pressions multiples» pour les forcer à prolonger leur contrat ou au contraire à accepter un transfert afin de s’assurer de toucher une indemnité.

L’UNFP a appuyé sa plainte d’une liste d'une cinquantaine de joueurs qui a été placée dans une «loft» sans qu’ils ne soient associés à la préparation de cette plainte. Car si Saint-Etienne a été condamné, lundi, à verser 850.000 euros de dédommagements à son ancien gardien Stéphane Ruffier, dont la rupture de son contrat pour «faute grave» a été jugé non-fondée, «rares» sont les joueurs à avoir attaqué leurs clubs par crainte «de représailles», a déploré le syndicat.