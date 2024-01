NBA : Victor Wembanyama va participer au All-Star Week-end

Victor Wembanyama a indiqué lundi soir qu’il allait participer au All Star Week-end en NBA les 17 et 18 février prochains, à Indianapolis. Le Français de San Antonio participera à un concours.

Une grande première dès sa première saison. Victor Wembanyama a confirmé qu’il participera à un concours du All-Star Game dans quelques semaines à Indianapolis. Le Français sera aligné sur le parcours du Skills Challenge, le concours de meneur.

Quelques minutes après sa nouvelle belle prestation (26 points, 13 rebonds), malgré la défaite des San Antonio Spurs à Atlanta (109-99), «Wemby» a partagé cette information, confirmant une annonce de The Athletic. «C’est quelque chose que je voulais faire dans ma vie, je suis heureux que ça arrive dès maintenant», a confié le n°1 de la dernière Draft NBA. «Wembanyama est probablement le joueur le plus polarisant de la ligue depuis LeBron James et on pourrait affirmer que le niveau d'enthousiasme lors du All-Star Game a baissé ces dernières années», avait indiqué le média américain.

A noter que le Français peut encore participer au match entre les meilleurs joueurs le 18 février, qui aura lieu au stade Lucas Oil de la franchise NFL des Colts d’Indianapolis. Tout dépendra de la fin des votes.

Alors que l'intérêt des week-ends All Star Game est à la baisse en NBA ces dernières années, la présence de Victor Wembanyama, véritable attraction des parquets aux Etats-Unis, va permettre d'assurer le show.