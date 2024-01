AS Rome : José Mourinho viré, Daniele de Rossi nommé pour le remplacer

José Mourinho, l’entraîneur portugais emblématique, a été limogé par l’AS Rome ce mardi, a annoncé le club italien. Daniele De Rossi, ancienne légende des Romains, le remplace.

Surprise ce mardi matin. L'AS Rome a annoncé avoir limogé son entraîneur portugais José Mourinho, arrivé en mai 2021 au club, aujourd'hui 9e de Serie A.

Depuis son arrivée, la Roma a terminé 6e du Championnat d'Italie lors des deux dernières saisons, remporté la première édition de la Ligue Europa Conference en 2022, et disputé en 2023 la finale de la Ligue Europa.

Grazie da parte di tutti noi all’AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/3uwjHlEU1f — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Mais ses relations avec la famille Friedkin, propriétaire du club romain, s'étaient récemment dégradées et ces dernières semaines, Mourinho avait critiqué publiquement la qualité et la composition de l'effectif à sa disposition. Neuvième de Serie A, la Roma pointe à 22 points du leader, l'Inter.

De Rossi, une légende pour relancer la Roma

«Nous garderons pour toujours de beaux souvenirs de son séjour mais nous estimons qu'il est dans l'intérêt du club d'assurer un changement immédiat» d'entraîneur, indiquent Dan et Ryan Friedkin dans un communiqué.

Le départ du technicien passé par Porto, Chelsea, l’Inter Milan, le Real ou encore Manchester United (60 ans), dont le contrat expirait fin juin, est immédiat et le nom de son successeur sera annoncé dans les plus brefs délais, ont-ils ajouté. A noter que le nom de José Mourinho a été évoqué du côté du Brésil.

Quelques heures plus tard, le club romain a confirmé que Daniele De Rossi, ancienne légende romanista, prenait sa place sur le banc.

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.





Bentornato a casa, Daniele!



https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

«Daniele De Rossi a été nommé entraîneur de l'équipe première jusqu'au 30 juin 2024», a écrit le club sur son compte X (ex-Twitter). L’ancien milieu, âgé de 40 ans, a porté pendant 18 saisons le maillot de la Roma entre 2001 et 2019, avant de raccrocher les crampons en 2020 après quelques mois en Argentine sous le maillot de Boca Juniors.

La carrière d'entraîneur, du champion du monde avec l'Italie 2006 est très légère. Il a fait partie de l'encadrement de la Squadra Azzura pendant quelques mois (2021-22) puis a dirigé entre octobre 2022 et février 2023 la SPAL qui évoluait alors en 2e division et qui a été reléguée en Serie C à l'issue de la saison. Sous sa direction, le club de la ville de Ferrare, en Emilie-Romagne, a disputé 17 matchs et n'en a remporté que trois.