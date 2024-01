«Ça m’a touché énormément» : les confessions émouvantes du Marocain Azzedine Ounahi sur le décès de son meilleur ami

L’international marocain de l’OM Azzedine Ounahi est revenu sur la mort de son meilleur ami Oussama Falouh, décédé après un accident de voiture en novembre dernier.

Des confessions poignantes. Débarqué à l’OM en janvier 2023, en provenance d’Angers, Azzedine Ounahi a connu douze premiers mois mitigés sous le maillot olympien. Pour plusieurs raisons. A son arrivée, il n’a pas joué à son poste, avant de se blesser à un orteil, l’empêchant d’évoluer à son meilleur niveau. Mais il a également été très affecté par le décès de son meilleur ami Oussama Falouh en novembre dernier.

«Le fait de l’avoir perdu, ça m’a touché énormément. Je lui ai rendu visite à la clinique (…). Je n’ai jamais imaginé un jour le voir devant moi comme ça sans pouvoir rien faire. (…) C’est quelque chose dont je n’ai jamais parlé», a confié, très ému, l’international marocain lors d’un entretien accordé à beIN SPORTS, en marge de l’entrée du Maroc à la CAN contre la Tanzanie.

Passé par la réserve d’Angers et de Strasbourg, mais aussi l’US Avranches en National, Oussama Falouh, qui évoluait au Wydad Casablanca, a été victime, le 11 octobre dernier, d’un terrible accident de la route, impliquant un poids lourd. Placé en soins intensifs dans un hôpital de la ville, il a succombé à ses blessures, le 2 novembre, après trois semaines de coma. Il était âgé de 24 ans.

Azzedine Ounahi et Oussama Falouh ont tous les deux été formés à l'académie Mohamed VI, où ils sont devenus très proches. Et ils se sont ensuite retrouvés à Avranches et à Angers.