France-Croatie, Euro 2024 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après le 1er tour conclu avec une victoire contre l’Allemagne (33-30), l’équipe de France entame le tour principal de l’Euro 2024 de handball, ce jeudi (18h), contre la Croatie.

Un nouveau départ pour les Bleus. L’équipe de France, qui a conclu le 1er tour avec une victoire convaincante contre l’Allemagne (33-30), entame, ce jeudi, le tour principal de l’Euro 2024 de handball contre la Croatie. Et les joueurs de Guillaume Gille devront afficher le même visage que face aux Allemands. Deux jours après été accrochés par la Suisse (26-26), les champions olympiques et vice-champions du monde ont renoué avec leur véritable niveau, pour rassurer et se rassurer.

À eux de ne pas lever le pied au moment d’affronter les Croates, présentés comme de sérieux outsiders. Pour leur entrée dans la compétition, ils ont surclassé l’Espagne (29-39). S’ils ont ensuite été accrochés par la surprenante équipe d’Autriche (28-28), ils ont battu la Roumanie (31-25).

Les coéquipiers de Nikola Karabatic ne peuvent donc se permettre le moindre relâchement. D’autant qu’un succès permettrait aux Tricolores de se lancer idéalement dans ce tour principal avant de défier l’Islande, l’Autriche et la Hongrie.

Le programme TV

France-Croatie



Euro 2024 de handball - Tour principal



Jeudi 18 janvier



À suivre en direct à partir de 18h sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal).