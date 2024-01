Sofian Laïdouni, kickboxeur français : «je veux marquer les esprits au GLORY Grand Prix»

Le kickboxeur français Sofian Laïdouni va participer au Grand Prix des poids lourds GLORY le samedi 9 mars. Un événement historique lors duquel il compte bien montrer toutes ses capacités comme il l’a confirmé à CNEWS.

Il va jouer dans la cour des grands. Le poids lourd français Sofian Laïdouni (35-2-1, 17 KO) sera à l’affiche du GLORY Grand Prix le samedi 9 mars 2024 prochain aux Pays-Bas. Ce tournoi d'une nuit regroupe les huit meilleurs kickboxeurs poids lourds du monde. Le vainqueur recevra une somme de 500.000 dollars.

Et au stade GelreDome à Arnhem, qui devrait accueillir plus de 25 000 personnes, Sofian Laïdouni, qui compte deux victoires consécutives en 2023 et s'est qualifié pour le tournoi grâce à une victoire éclatante sur Benjamin Adegbuyi lors du GLORY 86, est prêt à jouer crânement sa chance.

Tickets to the GLORY Heavyweight Grand Prix are on sale NOW at https://t.co/mtc7jeFgDP! pic.twitter.com/cd6f1eiKAC — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) January 12, 2024

«Il y a du beau monde évidemment mais moi je serai celui qui aura le moins de pression, affirme Sofian Laïdouni, cinquième des poids lourds de l’organisation. Personne ne m’attend si je puis dire. Donc je compte bien créer la surprise et surtout marquer les esprits.»

Les autres participants seront le champion poids lourd Rico Verhoeven (61-10, 20 KO), le n°1 Antonio Plazibat (22-6, 16 KO), l'ancien champion intérimaire Tariq Osaro (25-3-1, 13 KO), Levi Rigters (15-1, 7 KO), Uku Jürjendal (20-8, 16 KO), Bahram Rajabzadeh (65-1, 58 KO) et Nabil Khachab (26-4-1, 4 KO).

«Ce tournoi, ça me rappelle ma jeunesse parce que lorsque j’étais plus jeune, je regardais non stop les Grand Prix avec les meilleurs combattants de l’histoire, se remémore le Franco-algérien. Il y avait de sacrés clients. De vrais boxeurs.» A lui désormais de venir inscrire son nom au palmarès.