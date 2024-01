CAN 2024 : pourquoi l’attaquant du Nigeria Victor Osimhen porte-t-il toujours un masque en match ?

Depuis deux ans, Victor Osimhen porte un masque de protection sur le visage à chaque match. Avec son club de Naples comme avec l’équipe du Nigeria.

Victor Osimhen est très facilement repérable sur un terrain de football. Grâce à ses qualités de buteur, sa teinture blonde, mais aussi son masque de protection sur le visage. Depuis deux ans, l’attaquant nigerian de Naples (25 ans) le porte à chaque rencontre, comme lors du premier match des Super Eagles à la CAN 2024 face à la Guinée équatoriale (1-1). Et ce sera encore une fois le cas, ce jeudi, lors du choc contre la Côte d’Ivoire.

Victor Osimhen et son masque sont indissociables depuis un choc survenu lors d’une rencontre dans le championnat d’Italie entre le Napoli et l’Inter Milan en novembre 2021. Dans un duel aérien avec Milan Skriniar, il a été victime de fractures multiples de l’orbite de l’œil et de la pommette gauche. Transporté à l’hôpital, il a été opéré, se faisant poser 18 vis en titane dans la mâchoire.

Ne pas aggraver sa blessure

Ecarté des terrains pendant deux mois, il a fait son retour à la compétition au début de l’année 2022 avec son masque de protection pour éviter un nouveau choc et d'aggraver sa blessure. Depuis il ne l’a plus quitté, ou presque, sans qu’il n’altère sa réussite dans le dernier geste. Au contraire, l’ancien lillois a été l’un des grands artisans du titre de champion d’Italie décroché par Naples la saison dernière, en terminant meilleur buteur de Serie A (27 buts).

Et il compte bien en faire de même avec le Nigeria pour offrir aux Super Eagles leur 4e titre de champion d’Afrique de leur histoire. Le premier depuis 2013.