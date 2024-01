Mexique : André-Pierre Gignac inscrit son 200e but avec les Tigres (vidéo)

Arrivé en 2015 au Mexique, André-Pierre Gignac a inscrit, dans la nuit de mercredi à jeudi, son 200e but sous le maillot des Tigres lors de la victoire de son équipe contre Leon (1-2).

Encore un peu plus dans la légende des Tigres. André-Pierre Gignac a marqué, dans la nuit de mercredi à jeudi, son 200e but sous le maillot du club mexicain (en 362 matchs), qu’il a rejoint en 2015. Un but qui a offert la victoire à son équipe contre Leon lors de la 1ère journée du tournoi de clôture du championnat du Mexique (1-2).

Alors qu’ils étaient menés au score, après un but Angel Mena juste après la pause (50e), les coéquipiers de l’ancien marseillais ont égalisé dix minutes plus tard grâce à Sebastian Cordova (63e). Et André-Pierre Gignac est entré en action à l’entame du dernier quart d’heure.

UN GOL HISTÓRICO PARA GIGNAC @10APG llegó a los 200 GOLES con los @TigresOficial, en todas las competencias





Es el tercer jugador, con un solo club, en llegar a esta cantidad; delante de él: Borgetti y Cardozo





LEYENDA pic.twitter.com/GVYbIv4PjV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2024

Sur un corner, prolongé un premier poteau, l’attaquant français s’est jeté dans les six mètres pour envoyer le ballon au fond des filets (77e). Une 200e réalisation qu’il n’a pas manqué de célébrer sur le terrain et sur son compte Instagram. «200 buts avec ce beau maillot», a-t-il posté, accompagnant notamment son message d’une photo sur laquelle il embrasse l’écusson des Tigres.

Meilleur buteur de l'histoire du club et troisième joueur de l'histoire du football mexicain à atteindre la barre des 200 réalisations avec une même équipe, après Jared Borgetti (Santos Laguna) et le Paraguayen José Cardozo (Toluca), André-Pierre Gignac va tenter d’améliorer son record et d’augmenter son compteur, ce week-end, face à Guadalajara.