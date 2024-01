NBA : le coach assistant des Golden State Warriors est décédé

Dejan Milojevic, entraîneur-assistant des Golden State Warriors, est décédé des suites d’une crise cardiaque dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé la franchise NBA.

La NBA est en deuil. L'entraîneur-assistant des Golden State Warriors Dejan Milojevic, victime d'une crise cardiaque et hospitalisé en urgence dans la nuit de mardi à mercredi à Salt Lake City, est décédé mercredi matin, ont annoncé la ligue américaine de basket et la franchise mercredi soir.

Milojevic, 46 ans, avait été victime d'un malaise lors d'un dîner d'équipe privé dans la soirée de mardi. La franchise des Warriors a déclaré que «malgré tous les efforts pour le sauver», il était mort mercredi en fin de matinée. «Nous sommes complètement dévastés par la mort soudaine de Dejan, a réagi Steve Kerr, l'entraîneur principal de Golden State. C'est un coup tragique pour tous les gens associés aux Warriors, et un moment extrêmement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avions le plaisir de travailler à ses côtés. En plus d'être un excellent entraîneur de basket, Dejan était l'une des plus belles personnes que j'aie rencontrée.»

Lakers honored Warriors assistant coach Dejan Milojević with a moment of silence following his death today. pic.twitter.com/OPGdTnjaQr — Bleacher Report (@BleacherReport) January 18, 2024

Ancien international serbe, il était devenu entraîneur en 2012. Passé par le Mega Belgrade et Buducnost Podgorica, Dejan Milojevic avait rejoint les Warriors en tant qu’adjoint en 2021. Avec la franchise de Californie, il a remporté le titre NBA en 2022.

A l’annonce de ce proche du pivot serbe de Denver Nikola Jokic, le match des Warriors chez le Utah Jazz, prévu mercredi soir, a été reporté à une date indéterminée.

We are deeply saddened by the loss of Coach Dejan Milojević. Our thoughts are with his family, friends and the entire Warriors organization. pic.twitter.com/5wQd6gdb5P — Toronto Raptors (@Raptors) January 18, 2024

Par la voix de son commissionnaire Adam Silver, la NBA a rendu hommage à Milojevic, «un collègue estimé et un ami cher à de nombreux membres de la communauté internationale du basketball». Les hommages se sont succédés sur les parquets de la ligue américaine et plusieurs coachs et joueurs se sont exprimés.