CAN 2024 : que devient l’arbitre du match Mali-Tunisie de 2022 ?

La Tunisie et le Mali s’affrontent ce samedi 20 janvier lors de la CAN 2024. Il y a deux ans, les deux sélections s’étaient déjà croisées, avec un arbitre très particulier.

Alors que Maliens et Tunisiens s'affrontent ce samedi à la CAN 2024, deux ans après, l’image est toujours dans les têtes. Le 12 janvier 2022, Janny Sikazwe, arbitre du match entre la Tunisie et le Mali en Coupe d’Afrique des nations, avait sifflé la fin de la rencontre à la 85e minute du temps réglementaire. S’il s’est rapidement rendu compte de son erreur, il a récidivé une seconde fois à la 89e minute, de quoi rendre fou le banc de touche tunisien. Une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux, et l'image de son coup de sifflet précipité était devenue un mème.

Fin de match polémique entre la Tunisie et le Mali !#TUNMLI pic.twitter.com/gAjE4iRvbz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2022

Battus par le Mali (0-1), les Tunisiens avaient déposé une réserve technique après le match. L’arbitre zambien avait finalement été victime d'une insolation pendant le match. Il aurait été conduit à l’hôpital après le coup de sifflet final.

S’il a continué à officier – notamment la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF la même année –, Janny Sikazwe a ensuite été sélectionné pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et a arbitré Belgique-Canada.

Après cela, il a décidé de prendre sa retraite à 43 ans. «Je ne l'ai pas décidée il y a quelques jours. C'était déjà avant la Coupe du monde, a-t-il confié lors d’une conférence de presse. Certaines personnes ont dit que je me retirais à propos de la pression, mais je ne vois pas de quelle pression ils parlent. J'approche des 45 ans. Le coup de sifflet du Mondial 2022 a donné le coup d'envoi de la préparation de celui de 2026. Il faut laisser la place aux jeunes, non ?»

Ce ne sont évidemment pas les joueurs de la Tunisie qui vont le regretter…