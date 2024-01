Open d'Australie 2024 : Arthur Cazaux file en huitièmes de finale après sa victoire sur Tallon Griekspoor

Arthur Cazaux, 21 ans, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie pour sa première participation. Vainqueur successivement de Laslo Djere, Holger Rune et Tallon Griekspoor, le Montpelliérain brille à Melbourne et fait parler son tennis flamboyant.

Il faudra retenir son nom. Arthur Cazaux, 21 ans, et 108e mondial s’est qualifié cette nuit pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Il s’est défait de Tallon Griekspoor, tête de série n°28, en trois sets (6-3, 6-3, 6-1). Un match maîtrisé de bout en bout, puisque le Français n'a laissé aucun répis à son adversaire du jour. Le Néérlandais ne s'est procuré aucune balle de break sur le service d'Arthur Cazaux, tandis que le tricolore a eu 14 opportunités.

Très solide au service, le Montpelliérain a pu compter sur une première balle très percutante avec 64% de premiers services et 84% de points gagnés derrière. Il continue ainsi son beau parcours, après avoir battu Holger Rune, tête de série n°8 (7-6, 6-4, 4-6, 6-3) signant ainsi sa première victoire contre un Top 10. Au premier tour, il avait éliminé Laslo Djere, dans un match très accroché remporté en cinq sets (6-2, 6-7, 6-2, 3-6, 6-2).

Le Français jouera contre Hubert Hurckaz, n°9 mondial, ce dimanche, pour une place en quarts de finale. A l’issue de l’Open d’Australie, Arthur Cazaux atteindra son meilleur classement, 83e mondiale et intègrera le Top 100 pour la première fois de sa carrière.

«J’espère que je vais continuer sur ma lancée, j’ai hâte de voir où ça va me mener [...]. Je ne me fixe pas de limites», a-t-il prévenu.

Fan de Rafael Nadal

Si son nom n’était toujours pas arrivé aux oreilles du grand public avant ce parcours héroïque, cela fait pourtant quelques années que le Montpelliérain accumule les résultats prometteurs. Tombé amoureux de la petite balle jaune à 3 ans après avoir vu Rafael Nadal à la télévision, Arthur Cazaux s’est vite montré déterminé.

En juniors, celui qu’on surnomme «LaCaz», a atteint la quatrième place mondiale et surtout la finale de l’Open d’Australie en 2020. Un an après, il a signé son premier fait d’armes sur le circuit professionnel. Âgé de 18 ans à peine et classé 603e mondial, Arthur Cazaux avait éliminé Sebastian Korda, alors 65e mondial, lors des qualifications du Masters 1000 de Madrid.

En 2022, il a remporté son premier Challenger, celui de Nonthaburi 2, en début d’année. Il a défendu son titre en 2023, en battant Lloyd Harris en finale. Par la suite, il s’est hissé en finale du Challenger de Nottingham, perdant seulement contre Andy Murray. Ces résultats lui ont rapidement permis d’entrer dans le Top 150.

«Ça fait des mois que je me prépare physiquement et mentalement»

Cette saison, quelques jours à peine avant de prendre la direction des courts de Melbourne, Arthur Cazaux a remporté le Challenger de Nouméa, étoffant ainsi un peu plus son jeune palmarès, en battant Enzo Couacaud, son compatriote, en finale.

Ses résultats en ce début de saison ne sont pas le fruit du hasard : «Ça fait des mois que je me prépare physiquement et mentalement. Je suis prêt pour tous types de combat [...] je rentre avec beaucoup de confiance sur le court» a-t-il confié à la Fédération française de tennis jeudi dernier.