Biathlon : le magnifique doublé des Françaises sur la mass start d’Antholz avec la victoire de Julia Simon devant Lou Jeanmonnot

Julia Simon a remporté, ce dimanche, la mass start d’Antholz-Anterselva (Italie) devant sa compatriote Lou Jeanmonnot, alors que la Suissesse Lena Haecki-Gross a complété le podium.

La déception de Quentin Fillon Maillet a laissé place au bonheur de Julia Simon et Lou Jeanmonnot. Alors que le Français a dû se contenter d’une place au pied du podium, les Bleues ont réalisé un magnifique doublé, ce dimanche, sur la mass start d’Antholz-Anterselva (Italie), qui a clôturé la 6e étape de la Coupe du monde de biathlon.

Au terme d'une course très disputée, la victoire est revenue à Julia Simon, qui a signé sa 2e victoire de l’hiver et la 10e de sa carrière. Malgré une faute au tir, elle a devancé sa compatriote Lou Jeanmonnot, qui a elle réalisé un sans-faute derrière sa carabine, pour conclure un week-end presque parfait pour l’une et l’autre.

Les Françaises réalisent LE DOUBLÉ lors de la mass start d'Antholz, avec la victoire de Julia Simon devant Lou Jeanmonnot pic.twitter.com/d13cfdeMr9 — INFOSPORT+ (@infosportplus) January 21, 2024

Une très bonne opération au classement général

Les deux Tricolores étaient déjà montées sur le podium de l’individuel vendredi, avec Julia Simon terminant à la 2e place devant Lou Jeanmonnot et derrière la Suissesse Lena Häcki-Gross, qui a complété le podium de la mass start.

Et avec ce succès, Julia Simon, tenante du gros globe de cristal, a réalisé une très bonne opération au classement général, où elle pointe à la 4e place à 57 points de la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, seulement 17e, et à 20 points de Justine Braisaz-Bouchet, qui a préservé sa 2e place en terminant 9e de la course devant une autre Française Gilonne Guigonnat.

«J’étais moins bien physiquement mais il faut venir me chercher quand il y a la gagne qui se joue. Maintenant, c’est cap sur les Championnats du monde et on verra ensuite le classement général», a confié Julia Simon à l’arrivée. Et ce résultat d'ensemble des Bleues, qui comptent pas moins de 15 podiums en 14 courses individuelles cette saison, est porteur d’espoir à l’approche de ces Mondiaux à Nove Mesto en République tchèque (7-18 février).