«Le monde du sport continue de faire la promotion d’un pays assassin» : le coup de gueule d’une joueuse de tennis ukrainienne

A l’issue de sa qualification pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, la joueuse de tennis ukrainienne Marta Kostyuk a poussé un coup de gueule contre la présence des joueurs et joueuses russes sur le circuit.

Une victoire expéditive suivie d'un coup de gueule. Marta Kostyuk a facilement écarté la Russe Maria Timofeeva, ce dimanche, à l’Open d’Australie pour s’offrir le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem (6-2, 6-1), où elle sera opposée à l’Américaine Coco Gauff. Et à l’issue de sa qualification, la jeune joueuse ukrainienne (21 ans) a pesté contre la présence des joueurs et joueuses russes sur le circuit, et plus particulièrement sur leur supposée neutralité.

«Tout le monde sait quelle est leur nationalité, leur pays les reconnaît en tant que tel et les médias internationaux se servent de leur nationalité pour parler d'eux. Et beaucoup affichent le drapeau de leur pays sur leurs réseaux sociaux», a-t-elle déploré sur son compte X (anciennement Twitter), accompagnant son message d’une publication de l’US Open où figure le drapeau russe à côté du nom de son adversaire Maria Timofeeva.

«Aujourd’hui marque le 697e jour de guerre et le monde du sport continue de faire la promotion d’un pays assassin et qui utilise ses athlètes dans sa propagande», a ajouté Marta Kostyuk, qui n’en est pas à sa première prise de position concernant la guerre en Ukraine.

La native de Kiev avait notamment refusé de serrer la main de la Biélorusse Victoria Azarenka à l’US Open 2022, ainsi que celle d’Aryna Sabalenka après sa défaite au 1er tour du dernier Roland-Garros, alors que le mois dernier, elle avait refusé d’affronter la Russe Mirra Andreeva en finale du tournoi exhibition de Bourg-de-Péage.