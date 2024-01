Tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France sera effectué, ce dimanche (20h30), avant le choc des 16es de finale entre Rennes et l’OM au Roazhon Park.

La rencontre entre Rennes et l’OM est le choc des 16es de finale de la Coupe de France. Et cette affiche très attendue, ce dimanche, au Roazhon Park sera précédée de six rencontres, mais surtout du tirage au sort des 8es de finale, qui sera effectué avant le coup d’envoi. Lyon, le PSG, Monaco, Nice ou encore Brest, qui ont décroché leur qualification, connaîtront leur adversaire, tout comme Laval, tombeur de Nantes, Le Puy et Valenciennes.

Sept autres qualifiés seront connus, ce dimanche, avec notamment Strasbourg qui se déplace à Clermont, Lille opposé au Racing CF, Toulouse qui affronte Rouen, Reims qui se rend à Sochaux, Le Havre attendu à Châteauroux ou encore Saint-Priest qui reçoit Romorantin. Le dernier qualifié sera connu, mercredi, à l'issue de la rencontre entre Aulnoye FC et Montpellier.

Les 8es de finale de la Coupe de France se joueront le mardi 6 et le mercredi 7 février.

Le programme TV

Tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France

Dimanche 21 janvier

A suivre en direct à partir de 20h30 sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)