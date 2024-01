6 Nations : la liste des 34 joueurs retenus avec le XV de France pour affronter l’Irlande

La liste des 34 joueurs retenus avec le XV de France pour affronter l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 nations, le vendredi 2 février prochain, a été dévoilée ce mercredi.

Retour aux affaires. Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a convoqué mercredi six novices dans le groupe de 34 joueurs amenés à préparer le premier match du «6 Nations» contre l'Irlande, le vendredi 2 février à Marseille.

Emmanuel Meafou (Toulouse) a été appelé comme les Toulonnais Matthias Halagahu et Esteban Abadie, le jeune Bordelais Nicolas Depoortère ainsi que le duo du Racing 92 Nolann Le Garrec et Antoine Gibert.

11 joueurs du Mondial écartés

A noter que Grégory Alldritt a été préféré à Charles Ollivon pour le rôle de capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, qui fait l'impasse sur le Tournoi pour se consacrer au rugby à VII dans l'espoir de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024.

11 des 33 joueurs ayant participé à la Coupe du monde lors de laquelle les Bleus ont été éliminés dès les quarts de finale à domicile, n’y sont pas : le talonneur Pierre Bourgarit, les piliers Sipili Falatea et Jean-Baptiste Gros, le deuxième ligne Thibaud Flament (blessés), les demis de mêlée Antoine Dupont (rugby à VII) et Baptiste Couilloud, le deuxième ligne Bastien Chalureau, le troisième ligne Sekou Macalou, l'ouvreur Antoine Hastoy, l'ailier Gabin Villière et le centre Arthur Vincent (choix du sélectionneur).

La liste des 34 joueurs retenus

Piliers (6) : Dorian Aldegheri (Toulouse, 30 ans, 16 sélections), Uini Atonio (La Rochelle, 33 ans, 57 sél.), Cyril Baille (Toulouse, 30 ans, 47 sél.), Thomas Laclayat (Racing 92, 26 ans, 1 sél.), Sébastien Taofifenua (Lyon, 31 ans, 3 sél.), Reda Wardi (La Rochelle, 28 ans, 12 sél.)

Talonneurs (3) : Gaëtan Barlot (Castres, 26 ans, 7 sél.), Julien Marchand (Toulouse, 28 ans, 32 sél.), Peato Mauvaka (Toulouse, 27 ans, 29 sél.)

Deuxièmes lignes (5) : Paul Gabrillagues (Stade français, 30 ans, 16 sél.), Matthias Halagahu (Toulon, 22 ans, 0 sél.), Romain Taofifenua (Lyon, 33 ans, 49 sél.), Cameron Woki (Racing 92, 25 ans, 27 sél.)

Troisièmes lignes (6) : Esteban Abadie (Toulon, 26 ans, 0 sél.), Grégory Alldritt (La Rochelle, 26 ans, 45 sél.), Paul Boudehent (La Rochelle, 24 ans, 6 sél.), François Cros (Toulouse, 29 ans, 27 sél.), Alexandre Roumat (Toulouse, 26 ans, 0 sél.), Charles Ollivon (Toulon, 30 ans, 39 sél.)

Demis de mêlée (2) : Nolann Le Garrec (Racing 92, 21 ans, 0 sél.), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles, 31 ans, 18 sél.)

Demis d'ouverture (2) : Antoine Gibert (Racing 92, 26 ans, 0 sél.), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 25 ans, 30 sél.)

Ailiers (3) : Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles, 20 ans, 7 sél.), Matthis Lebel (Toulouse, 24 ans, 5 sél.), Damian Penaud (Bordeaux-Bègles, 27 ans, 48 sél.)

Centres (5) : Jonathan Danty (La Rochelle, 31 ans, 26 sél.), Nicolas Depoortère (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 0 sél.), Gaël Fickou (Racing 92, 29 ans, 85 sél.), Emilien Gailleton (Pau, 20 ans, 1 sél.), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles, 23 ans, 23 sél.)

Arrières (2) : Melvyn Jaminet (Toulon, 24 ans, 19 sél.), Thomas Ramos (Toulouse, 28 ans, 31 sél.)