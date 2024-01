Algérie-Mauritanie, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Algérie, qui occupe la 3e place de son groupe, affronte, ce mardi (21h), la Mauritanie et n’a pas le droit à l’erreur pour espérer se qualifier pour les 8es de finale de la CAN 2024.

L’Algérie joue son avenir. Les Fennecs sont opposés, ce mardi, à la Mauritanie avec pour unique objectif de se qualifier pour les 8es de finale de la CAN 2024 et de s’éviter une nouvelle élimination dès le 1er tour, comme lors de la précédente édition. Avant cette rencontre décisive, ils occupent la 3e place de leur groupe, après avoir été accrochés par l’Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2), et doivent s’imposer face aux Mauritaniens, qui ont perdu leurs deux premières rencontres, pour valider leur billet.

«Je me serais bien épargné de souffrir comme ça», a lâché Djamel Belmadi. Mais le sélectionneur algérien croit en son équipe et en son capitaine Riyad Mahrez, fortement critiqué depuis le début de la compétition, pour se sublimer. «Je veux que personne n’oublie de quoi Riyad est capable. Je suis d’accord, c’est un fait, ce n’étaient pas ses meilleurs matchs, mais ne l’enterrez pas trop vite», a déclaré Djamel Belmadi. Et d’ajouter : «Il est capitaine, je sais de quoi il est capable, j'ai toute confiance en lui, toute l’équipe a confiance en lui».

Et l’Algérie, qui n’a gagné aucun de ses cinq derniers matchs à la CAN, aura besoin d’un Riyad Mahrez des grands jours pour renouer avec la victoire et s’épargner un retour prématuré au pays, qui promettrait d’être particulièrement houleux.

