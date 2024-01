CAN 2024 : l’Algérie qualifiée pour les 8es de finale si…

Seulement 3e de son groupe avec deux points, après ses matchs nuls contre l’Angola et le Burkina Faso, l’Algérie joue son avenir à la CAN 2024, ce mardi, face à la Mauritanie.

Un match à quitte ou double. L’Algérie est dos au mur avant sa dernière rencontre de la phase de poules de la CAN 2024 et jouera son avenir, ce mardi, face à la Mauritanie. Accrochés par l’Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2) lors de leurs deux premiers matchs, les Fennecs occupent seulement la 3e place de leur groupe avec deux points, derrière l’Angola et le Burkina Faso (4 points chacun).

Mais ils ont toujours leur destin entre les mains. Les hommes de Djamel Belmadi seront qualifiés pour les 8es de finale en cas de victoire, peu importe le résultat de l’autre match entre l’Angola et le Burkina Faso. Ils peuvent même terminer en tête s’ils s’imposent par au moins deux buts d’écart face à des Mauritaniens qui ont perdu leurs deux premiers matchs, et que les Angolais et les Burkinabais se neutralisent dans le même temps.

En cas de nouveau match nul, l’Algérie terminera à la 3e place et devra attendra la fin des matchs des six groupes pour savoir si elle fait partie des quatre meilleures troisièmes. En revanche, les coéquipiers de Riyad Mahrez seront éliminés s’ils s’inclinent. Une nouvelle élimination prématurée qui ne serait pas sans conséquence…