CAN 2024 : une altercation a éclaté en conférence de presse entre journalistes sénégalais et guinéens (vidéo)

A la veille de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée à la CAN 2024, une altercation a éclaté, ce lundi, en pleine conférence de presse entre des journalistes des deux pays.

La rencontre a déjà commencé. Mais en dehors du terrain. A la veille du match entre le Sénégal et la Guinée, décisif pour la 1ère place du groupe C, une vive altercation a éclaté, ce lundi, entre des journalistes des deux pays en pleine conférence de presse. Une question d’un journaliste sénégalais sur les déclarations d’Aguibou Camara, qui a expliqué que l’équipe de Gambie était «nulle», et la communication des joueurs guinéens seraient à l’origine de cette échauffourée, selon certains médias présents sur place.

Une tension a éclaté en conférence de presse entre journalistes guinéens et sénégalais, après une question d’un confrère sénégalais sur les propos d’Aguibou Camara et d’avoir signalé que les joueurs guinéens « communiquent mal »





LE MATCH EST DÉJÀ LANCÉ pic.twitter.com/2f7B4exaTn — (@CentPCentFoot) January 22, 2024

Cet événement est venu rappelé la rivalité entre les deux pays voisins. «C’est un derby. Il n’y a jamais de match amical avec la Guinée. Les relations entre la Guinée et le Sénégal, on les connaît. Il y a toujours de la tension et de la ferveur. Mais ça reste quand même un match de football. Les deux équipes sont qualifiées mais ça sera tout sauf un match amical», a notamment confié le sélectionneur Sénégalais Aliou Cissé.

«On envisage de terminer premier du groupe. On est des compétiteurs et sur une bonne dynamique. (…) On joue tous les matchs pour les gagner», a lâché de son côté, le coach de la Guinée Kaba Diawara. Avant cette rencontre, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, occupe la tête du groupe avec 6 points devant la Guinée (4 points). Et en cas de nouvelle victoire ou de match nul, les Lions de la Téranga seraient assurés de terminer à la 1ère place.