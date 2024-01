Open d’Australie 2024 : combien vont toucher les vainqueurs ?

Les lauréats, femme et homme, de l’Open d’Australie 2024 vont empocher un chèque de près de 2 millions d’euros. Une somme quasiment identique à celle versée lors de la précédente édition.

Qui succèdera à Aryna Sabalenka et Novak Djokovic ? Les lauréats de l’Open d’Australie 2024 seront connus à l’issue de la finale femmes, prévue ce samedi 27 janvier, et au terme de la finale hommes, programmée ce dimanche 28 janvier, à Melbourne. Et les vainqueurs du premier tournoi du Grand chelem de la saison empocheront un chèque de 1,94 million d’euros. Une somme quasiment équivalente à celle versée lors de la précédente édition (1,92 millions d’euros).

C’est également le cas pour les finalistes malheureux. Ils toucheront chacun 1,06 million d’euros, contre 1,05 million d’euros l’année dernière. Du côté des demi-finalistes, ils percevront près de 610.000 euros (598.000 euros en 2023).

Pour cette édition, le prize money du Majeur australien a été revu à la hausse pour un montant record de 53 millions d’euros (49 millions d’euros en 2023), qui fait de l’Open d’Australie l’un des tournois les plus généreux.

Les primes pour chaque tour

Vainqueur : 1,94 millions d’euros euros

Finale : 1,06 millions d’euros

Demi-finale : 610.000 euros

Quart de finale : 370.000 euros

8e de finale : 230.000 euros

3e tour : 157.000 euros

2e tour : 111.000 euros

1er tour : 74.000 euros