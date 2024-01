Coupe d’Asie : le gardien du Japon à son tour victime d’insultes racistes

Gardien de l’équipe du Japon, Zion Suzuki, a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, après la défaite subie contre l’Irak lors de la Coupe d’Asie au Qatar (2-1).

Après Mike Maignan, Zion Suzuki. A l’instar du gardien de l’équipe de France, le week-end dernier sur la pelouse de l’Udinese (Italie), le portier du Japon a été victime d’insultes racistes après la défaite concédée contre l’Irak lors de la Coupe d’Asie (2-1). Alors que son père est Ghanéen-américain et que sa mère est Japonaise, Zion Suzuki a été pris pour cible sur les réseaux sociaux. S’il peut accepter les critiques sur ses performances, il «aimerait que les gens arrêtent de faire des commentaires racistes».

Et il a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son sélectionneur. «Zion est un joueur important du Japon et je m’oppose fermement aux personnes qui ont violé ses droits humains et l’ont agressé de manière raciste», a déclaré, ce mardi, Hajime Moriyasu à la veille du match contre l’Indonésie. «Si cela a causé du stress ou du tort à Zion, il a le soutien total de toute l’équipe», a-t-il ajouté.

Après avoir battu le Viêt Nam pour son entrée dans la compétition (4-2), le Japon a été surpris, vendredi dernier, par l’Irak (2-1). Et les partenaires de Zion Suzuki joueront leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe d’Asie, ce mercredi, face aux Indonésiens.