Formule 1 : le Grand Prix d’Espagne aura lieu à Madrid à partir de 2026

Le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 aura désormais lieu à Madrid et non plus à Barcelone, à partir de 2026, a-t-il été annoncé ce mardi.

Un nouveau circuit urbain. La Formule 1 a annoncé ce mardi que le Grand Prix d'Espagne, habituellement organisé à Barcelone, se tiendra à Madrid à partir de 2026 et jusqu'en 2035.

Ce nouveau circuit urbain, après Monaco, Djeddah (Arabie saoudite), Miami, Las Vegas (États-Unis), Bakou (Azerbaïdjan) et Singapour, aura un tracé de 5,47 kilomètres autour de l'Ifema (centre d'exposition et de congrès de Madrid).

Let’s go racing in Madrid!





Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre #F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT — Formula 1 (@F1) January 23, 2024

«Madrid est une ville incroyable, avec un grand héritage sportif et culturel, et cette annonce est le début d'un nouveau chapitre excitant pour la F1 en Espagne, a réagi Stefano Domenicali, président de Formula 1, promoteur du championnat du monde. L'héritage sportif de Madrid est exceptionnel et voilà que s'ouvre ici un nouveau chapitre pour la F1 en Espagne.»

Il pourrait accueillir au total «plus de 110.000 spectateurs par jour, voire 140.000» pendant la première partie de l'accord de neuf ans, selon le communiqué de la F1. La F1 précise néanmoins que «les discussions continuent» avec Barcelone, n'excluant pas l'idée de deux Grands Prix sur le sol espagnol.