«J'ai reçu des menaces de mort» : les nouvelles confidences de Walid Regragui après Maroc-RD Congo

En conférence de presse ce mardi, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, est revenu sur son vif échange avec Chancel Mbemba, capitaine de la République démocratique du Congo dimanche. Il a d’ailleurs confié avoir reçu des menaces de mort.

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, s’est exprimé en conférence de presse ce mardi 23 janvier. Il a une nouvelle fois confié que les accusations de racisme envers le capitaine de la République démocratique du Congo Chancel Mbemba étaient totalement infondées et qu’il se tenait à la disposition de la Confédération africaine de football pour faire la lumière sur cette affaire. L’ancien joueur de Toulouse a indiqué avoir été menacé de mort après cette affaire de bagarre en fin de match entre les deux nations.

«On en a fait un peu trop. Il n'y a pas eu de coups donnés. Cette polémique a été un peu trop exagérée durant 48 heures. Entre coach et joueurs on se connait. Avoir voulu me ramener dans un débat comme quoi j'avais eu des propos racistes, je pense que c'est honteux tout simplement et je défendrai mon image jusqu’au bout parce que ce n’est pas celle que je donne depuis de nombreuses années. Et c'est pas celle que je veux qu'on me donne. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qu'il peut y avoir des deux côtés, a réitéré Walid Regragui devant la presse au Stade Laurent Pokou de San Pedro, à la veille du match Zambie-Maroc. J’ai reçu des images racistes et des menaces de mort. Je n’ai jamais insulté le joueur. Je serre toujours la main après le match. Je n'aurais peut-être pas dû lui demander de me regarder dans les yeux. Cela m'a déçu parce que ça touche ma famille.»

Le patron des Lions de l’Atlas, demi-finalistes de la dernière Coupe du monde au Qatar (battus par la France), a ensuite eu des mots pour défendre le défenseur congolais de l’OM. «Je pense que malheureusement le joueur aussi (a reçu des messages haineux et des menaces de mort, ndlr) de son côté. Cela montre qu'on est dans des extrémités pour des matchs de football et c'est honteux», a-t-il regretté.

A noter que selon Foot Mercato, les joueurs de la République démocratique du Congo ont démenti les rumeurs de «propos racistes». Il ne s’agirait que d’une «simple altercation d’après-match rien d’autre».